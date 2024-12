Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti conferma Al Primofestival Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio

Oggi, 27 gennaio 2024, durante l’edizione delle 13:30 del TG1, Carlo Conti ha svelato chi saranno i conduttori del Primafestival 2025, lo show che aprirà le porte ogni sera al Festival di Sanremo, a soli 45 giorni dall’inizio della kermesse.

Saranno 34 gli artisti in gara, suddivisi in 30 Big e 4 Nuove Proposte, per un Festival che, secondo le parole del direttore artistico, promette di sorprendere il pubblico e celebrare ancora una volta la grande musica italiana.

Primafestival 2025: i conduttori

A condurre il Primafestival, come già anticipato da diversi siti specializzati, saranno Bianca Guaccero (vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle 2024 e conduttrice, con Nek, della nuova edizione di Dalla Strada al Palco, talent show di cui Conti è autore), Gabriele Corsi e, direttamente dal teatro Ariston, Maria Sole Pollio.

Quest’ultima è una giovane attrice e conduttrice italiana nata il 18 luglio 2003 a Napoli che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al suo ruolo nella serie TV “Don Matteo” oltre per la conduzione degli Slime awards di Nickelodeon e il ruolo di inviata al Battiti Live.

“Il Primafestival,” ha dichiarato Conti al TG1, “quest’anno sarà condotto dalla bellissima e bravissima Bianca Guaccero, dall’effervescente Gabriele Corsi e dalla modernissima Maria Sole Pollio.” Sulla Pollio ha spiegato che sarà l’inviata direttamente dal teatro Ariston, dove raccoglierà a caldo le emozioni dei cantanti in gara pochi istanti prima dell’inizio del Festival.

Il direttore artistico ha inoltre rivelato che al Primafestival si parlerà di tendenze, commenti sui social, follower dei cantanti in gara e anche delle quotazioni. Sarà un modo per captare, poco prima dell’inizio della manifestazione, le emozioni, le tensioni e le aspettative dei protagonisti sul palco.

Confermato anche Alessandro Cattelan alla guida del Dopofestival (non è stata invece citata Selvaggia Lucarelli). Resta ora l’attesa per gennaio 2025, quando Conti svelerà i nomi dei suoi partner alla conduzione delle cinque serate del Festival di Sanremo 2025.