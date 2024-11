Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2025: “I big in gara saranno sicuramente più di 24!”. L’annuncio viene anticipato all’1 dicembre

Come ormai tradizione da qualche anno a questa parte, il direttore artistico del Festival di Sanremo, quest’anno Carlo Conti, è stato ospite alla Milano Music Week per un incontro volto a raccontare l’edizione 2025 del Festival.

La prima novità rispetto a quanto già si sapeva è l’anticipo della data in cui verranno comunicati i nomi dei big in gara. Non più il 2 dicembre, come precedentemente annunciato, ma l’1 dicembre al TG1 delle 13.

La seconda notizia, che in realtà da settimane appariva già abbastanza scontata ed è sempre avvenuta negli ultimi anni, è l’aumento del numero dei big in gara. Il numero di cantanti in gara era stato fissato da Conti a 24 per snellire il Festival, ma a quanto pare la validità delle proposte arrivate lo ha spinto a cambiare idea.

Non si sa ancora il numero esatto, in quanto Carlo Conti ha dichiarato che i big saranno “più di 24” e che ne ha già una ventina certi, ma sta aspettando la scadenza per il rush finale.

Chissà, quindi, se oltre ai nomi che, secondo i rumors, risulterebbero già nel cast (da Sarah Toscano a Elodie, da Achille Lauro a Francesco Gabbani) ci saranno sorprese inaspettate (qui l’articolo con la nostra lista compilata qualche settimana fa).

La novità di carlo conti per il festival di sanremo 2025

Carlo Conti ha inoltre ribadito che la gara della serata delle Cover del venerdì sarà a parte, con un suo premio, e spiegato che questa idea, unita a un’altra novità, ovvero la possibilità dei duetti tra cantanti in gara, gli permetterà di aumentare considerevolmente il numero dei big in gara:

“Visto che è mia intenzione aumentare il numero dei partecipanti, la prima sera poco male: presenti tutti, vai veloce, magari metti un ospite in meno e finisci presto. La seconda sera non è un problema, anche se ne portassi 40 in gara: sono 20 e 20, 20 in una serata si fanno, quindi finisco presto. Nella serata del sabato si può far tardi: la Carlucci arriva all’una con Ballando, io con Sanremo posso arrivare all’una e mezza, resisto perché la domenica si dorme.

Il venerdì sera, se porto i cantanti a 40, come si può fare? Idea: possono cantare tra di loro, il duetto lo possono fare tra di loro… cioè un cantante in gara può fare il duetto con un altro cantante in gara e fare una canzone sola, visto che comunque quella sera lì gareggia la canzone e non i cantanti. Quella serata avrà una votazione e un premio a parte, non andando a influenzare la gara del Festival di Sanremo.”