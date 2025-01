Carlo Conti parla di Sanremo 2025: dalle polemiche sui rapper alla scelta delle canzoni.

Carlo Conti risponde alla stampa: tra anticipazioni, polemiche e super ospiti del Festival di Sanremo 2025.

Il direttore artistico del Festival ha incontrato i giornalisti per gli ascolti in anteprima delle 30 canzoni in gara (qui le nostre pagelle). Durante la conferenza post ascolto, il conduttore ha affrontato diversi argomenti, dalle scelte musicali alla durata delle serate, fino a svelare alcuni dettagli e Damiano David come super ospite della seconda serata.

Sanremo 2025 Durata delle serate e scaletta

Tra i temi principali, Conti ha chiarito che le serate del Festival saranno leggermente più lunghe rispetto alle sue edizioni passate: “Quest’anno chiuderemo intorno all’1:30, fatta eccezione per la finale che sarà più lunga. Tuttavia, cercherò di rispettare i tempi, come ho fatto nei miei precedenti Festival.”

Per quanto riguarda il numero di brani in gara, Conti ha spiegato di aver ampliato la rosa da 24 a 30: “Ho preferito aggiungere alcune canzoni piuttosto che inserire troppi ospiti o momenti di intrattenimento… e ne ho lasciate fuori almeno sei meritevoli. Il Festival è dedicato alla canzone italiana, e la varietà musicale è fondamentale.”

Pochi autori e tanti brani: una questione aperta

La stampa ha fatto notare come diversi brani in gara siano stati scritti da un ristretto gruppo di autori. Conti ha risposto con trasparenza: “Non ho scelto i brani guardando chi li avesse scritti, ma solo ascoltandoli. Solo ora, leggendo la lista, mi sono reso conto di questa concentrazione. Credo che sia una dimostrazione del fermento creativo che coinvolge sia autori che pronti, spesso pronti a collaborare o a scambiarsi le canzoni.”

Sanremo 2025: carlo conti sulla musica rap e la questione Emis Killa

Un altro punto sollevato riguarda l’evoluzione del rap, che sembra aver preso una direzione più pop. Conti ha precisato: “Non ho mai dato indicazioni sul tipo di brani da presentare. Mi sono accorto anche io che molti brani rap si stanno avvicinando al pop, ma le scelte sono state fatte in base alla qualità e alla varietà musicale.”

Le polemiche sugli artisti in gara

Conti ha affrontato con determinazione alcune polemiche emerse sugli artisti selezionati, in particolare sul coinvolgimento di una di loro, Giorgia, che ha un contratto pubblicitario con lo sponsor più importante del Festival, TIM: “Quando ho scelto i brani, non sapevo nulla dei contratti degli sponsor. Mi sono comunque assicurato che tali accordi non creassero conflitti durante l’evento. Quello di Giorgia è scaduto il 15 gennaio quindi non ci saranno durante il Festival spot in onda con lei protagonista.

Detto questo il Festival è una celebrazione della musica, e non posso escludere artisti per questioni esterne alla loro arte.”