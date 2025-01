Sanremo 2025, Carlo Conti: “Sfera, Paradiso e Ferro non hanno presentato brani”

Carlo Conti torna a parlare del Festival di Sanremo 2025 e, un’intervista al mensile di Trenitalia, La Freccia, svela importanti retroscena e approfondisce alcune delle novità parlando anche delle non candidature di nomi del calibro di Tiziano Ferro e Sfera Ebbasta, e degli autori delle canzoni (molti da noi anticipati qui).

La 75esima edizione del Festival si svolgerà dall’11 al 15 febbraio e vedrà in gara 30 Big e 4 Nuove Proposte.

La struttura delle serate è già nota: nella prima e nell’ultima puntata si ascolteranno tutte le 30 canzoni dei Big in gara. La seconda e la terza serata vedranno esibirsi 15 Big e 2 Nuove Proposte ciascuna. La serata delle cover, la quarta, presenterà una novità: i cantanti potranno esibirsi tra loro, creando una competizione separata che non influenzerà i voti per la gara ufficiale e per la vittoria finale.

Novità anche nella comunicazione della classifica: per aumentare la suspense, i primi cinque artisti di ogni serata saranno annunciati in ordine casuale, senza seguire la reale classifica di voti. Questo garantirà maggiore incertezza fino alla proclamazione del vincitore.

Carlo Conti: Un Sanremo 2025 più “snello” e il ritorno del Dopofestival

Conti ha dichiarato di voler evitare chiusure a notte fonda: “Avendo reintrodotto il Dopofestival, cercherò di finire a un orario decente, massimo all’una, per passare la linea ad Alessandro Cattelan”. Confermata la presenza di Selvaggia Lucarelli nel cast fisso del Dopofestival, ma non come co-conduttrice: sarà ospite fissa con il compito di commentare le serate.

Tra l’altro, l’edizione 2025 sarà significativa anche per NewCo, l’agenzia di management di Francesco Facchinetti, che vedrà coinvolti diversi volti: Maria Sole Pollio al Primafestival, Selvaggia Lucarelli al Dopofestival e, probabilmente, Giulia De Lellis coinvolta in qualche modo, tutti parte del cast della NewCo.

La formula delle conduzioni a rotazione sarà mantenuta, come avvenuto nelle edizioni di Amadeus, ma i nomi dei co-conduttori verranno svelati a breve.

Sanremo 2025 artisti e autori

Parlando di artisti e canzoni, Conti ha confermato che Sfera Ebbasta, Tommaso Paradiso e Tiziano Ferro non hanno presentato brani per la gara. Tuttavia, Ferro figura come co-autore del brano di Massimo Ranieri, dettaglio che Conti afferma di aver scoperto solo dopo aver ascoltato il pezzo: “Non guardo mai gli autori prima di ascoltare una canzone, per evitare di essere influenzato”. E pensare che molti addetti ai lavori lo sapevano già settimane prima dell’annuncio ufficiale…

Tra gli autori confermati, figurano nomi di rilievo (come anticipato da noi e da altri colleghi): Blanco, Mahmood, Calcutta e Davide Petrella. Quest’ultimo, noto come Tropico, continua a firmare grandi successi per altri artisti, non è forse giunto il momento di vederlo in gara all’Ariston?

In conclusione, Carlo Conti ha sottolineato di voler affrontare il Festival con lo spirito che lo contraddistingue: “Voglio viverla con leggerezza, allegria e sprint. Sarà una festa della musica, come è successo negli ultimi dieci anni, con la gara delle canzoni sempre protagonista”.