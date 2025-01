Gli autori delle canzoni di Sanremo 2025 nel mirino di Striscia La Notizia e Codacons

Festival di Sanremo, Striscia La Notizia, Codacons e gli autori di Sanremo 2025.

Striscia La Notizia, il sempre arguto (e temuto) Michele Monina e il Codacons si scagliano contro il Festival di Sanremo, o meglio, contro gli autori, ricorrenti e onnipresenti, delle canzoni in gara. Tra questi figurano nomi del calibro di Federica Abbate, Davide Simonetta, Jacopo Ettorre e Davide Petrella.

Come già evidenziato negli scorsi anni, ma mai come in questa edizione, alcuni autori risultano particolarmente presenti. Noi di All Music Italia lo avevamo fatto notare pochi giorni fa qui, sottolineando nel nostro articolo:

“Federica Abbate, ormai onnipresente nella scena musicale italiana, firma ben 7 canzoni su 30, un record che testimonia la sua importanza, ma anche il rischio di una presenza quasi inflazionata che negli ultimi anni ha giovato più al suo portafoglio che alla qualità dei brani stessi. La Abbate è tra gli autori dei brani di: Clara, Emis Killa, Fedez, Joan Thiele, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale e di quello di Shablo con Guè, Joshua e Tormento. Secondo posto per tre autori: Davide Simonetta, Nicola Lazzarin e Jacopo Ettorre, co-autori in quattro brani. Terzo posto del podio per Davide Petrella, l’autore più certificato degli ultimi due anni, l’esordiente (come autore per altri) e il suo producer, Michelangelo, tutti con tre brani in gara.”

Pinuccio, nel suo servizio a Striscia la notizia, fa notare attraverso le parole di Michele Monina un ulteriore elemento: diversi tra questi autori presenti con più brani appartengono all’editore che è sicuramente leader nel settore da diversi anni, Universal Music Publishing. Per la precisione, si tratta di Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Davide Petrella, Nicola Lazzarin e Stefano Tognini.

In realtà il numero andrebbe anche a crescere se si conta che alcuni artisti, co-autori anche dei loro brani, sono anch’essi autori Universal (Clara, Olly, Jvli, fonte sito Universal Music Publishing).

L’intervento del Codacons sugli autori di sanremo 2025

A seguito del servizio, Adnkronos ha riportato che il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Antitrust contro la cosiddetta “casta discografica”. L’organizzazione denuncia la concentrazione di 11 autori che firmano la maggior parte dei brani in gara, sollevando preoccupazioni per un possibile appiattimento stilistico e le difficoltà di altri brani a emergere sul mercato. Viene evidenziato anche il peso sui diritti d’autore, con risvolti significativi sul piano concorrenziale.

“C’è il rischio che alcuni brani abbiano maggiore difficoltà a piazzarsi sul mercato, lo stile sia appiattito, e si sottolineano gli ovvi risvolti sul piano concorrenziale, considerando i diritti d’autore incamerati da chi firma testi e musiche delle canzoni in gara.”

Una riflessione

La critica del Codacons è giusta, ma rappresenta solo una parte di un problema più ampio. Se si discute la predominanza di alcuni autori, tra i più quotati e di successo degli ultimi anni, bisogna considerare anche il gigantesco giro d’affari che muove il Festival di Sanremo.

“Sanremo è estremamente importante ed è uno dei momenti del pop in Italia. Sono due i momenti che determinano un moltiplicatore di attenzione, streams e revenues per le discografiche: Sanremo e l’estate. Sanremo è determinante per l’annata di una discografica da un punto di vista finanziario,” ha dichiarato di recente a Biz Marco Masoli, head of A&R di Warner Music.

Bisognerebbe mettere mano anche alla presenza quasi totalitaria delle major discografiche a discapito delle etichette indipendenti, su quella di possibili editori che acquisiscono diritti sulle canzoni solo in virtù di vie preferenziali in Rai e molto altro ancora.

Insomma, servirebbe che Rai e direttore artistico fossero affiancati da professionisti del settore di chiara etica nella veste di consiglieri in grado di segnalare ogni possibile criticità.