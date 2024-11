Al Bano su AdnKronos: “L’anno scorso per Sanremo Amadeus mi ha dato il bidone ma Carlo Conti…”

Al Bano in gara al Festival di Sanremo? Il cantante di Cellino San Marco sembra quasi certo di essere nella lista dei nomi selezionati dal direttore artistico Carlo Conti (qui trovate la nostra ultima lista con i rumors del momento).

Recentemente impegnato come giudice di “Io Canto Generation” su Canale 5, l’artista avrebbe rifiutato di partecipare alla versione Senior del programma, convinto di avere buone possibilità di tornare in gara al Festival di Sanremo. Una competizione che lo vede assente dal 2017, anno in cui proprio Carlo Conti lo volle in gara con “Di rose e di spine.”

Negli scorsi mesi, il nome di Al Bano è ricorso spesso nei rumors, anche se, come riportava la stampa, sembrava che Conti lo volesse in gara solo in coppia con Romina Power.

Ora, attraverso un’intervista ad AdnKronos, l’artista lascia intendere di avere buone probabilità di tornare sul palco dell’Ariston, un sogno che aveva accarezzato anche lo scorso anno quando, come dice lui, “Amadeus gli diede il bidone”.

Al Bano presenterà a Conti due brani: uno che parla d’amore e un altro in cui l’amore è rappresentato come strumento di pace in un’epoca di guerra:

“Ho rinunciato a Io Canto Senior visto che già si parlava di me a Sanremo. Ho già incontrato Carlo Conti e gli ho detto: ‘Non ho visto il mio nome, per caso ci hai ripensato?’ e lui mi ha rassicurato dicendo: ‘Tutto sarà fatto il 2 di dicembre’.”

Il cantante riuscirà davvero a tornare in gara al Festival di Sanremo? Quel che è certo, se lo farà, sarà da solista: “Ho iniziato a partecipare al Festival da solo e voglio finirlo da solo,” ha dichiarato.