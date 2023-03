Pagelle Nuovi Singoli in Uscita Venerdi 31 marzo: il pezzo della settimana è di Svegliaginevra ma fioccano i due e i tre

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 31 marzo a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Ed eccole le nuove pagelle settimanali. Devo dire che mi è sembrato d’iniziare a sentire l’odorino, o la puzza che dir si voglia, di tormentone estivo e mi sembra quanto mai prestino. Fatto sta che molti brani hanno quel sapore là che il più delle volte significa leggerezza, ma altrettante anche stupidera.

E già si vedono dei morti e feriti in queste pagelle. Ebbene si! Sono tornati i due e i tre… era da un po’ che non avveniva. Non mi fa piacere di certo, lo voglio dire a scanso di equivoci, però tant’è! Voglio continuare a sentirmi onesto con me stesso e con chi mi legge. Intanto fra i tanti big venuti fuori… la Golden song, a mio avviso s’intenda, è quella di una bella promessa.

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere negativo ma è variabile in base alla canzone.

