Pagelle Nuovi Singoli In Uscita Venerdi 17 febbraio: Francesca Michielin, Neno, Villabanks, Marco Guazzone, Leo Pari e...

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 17 febbraio a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Ed eccoci tornati alla normalità, dopo la scorpacciata sanremese, con le pagelle settimanali. Certo che siamo ancora ben lontani dalla normalità a livello di uscita; sono infatti ancora pochissime le uscite di artisti noti. Fra questa calma fa quasi colpo l’uscita del nuovo singolo di Francesca Michielin, che in tanti pensavano a Sanremo e che fa tanto strano che vada a provare lo scontro contro i tanti brani lanciati dal festival e per forza di cose sono chiaramente passatissime attualmente.

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere negativo ma è variabile in base alla canzone.

Detto questo eccovi le pagelle. Cliccate in basso su continua.