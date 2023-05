Pagelle Nuovi Singoli del 12 maggio: deludono Antonacci e Clementino, avanza il nuovo con Santoianni, Filo Vals, Cioffi, Alfa e Sethu

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 12 maggio a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Direi che i tempi sono maturi! Si, stanno arrivando le prime canzoni per l’estate e se esse saranno dei tormentoni saranno probabilmente le radio e voi, pubblico ascoltante, a decretarlo. Di certo di carne in cottura ce n’è già tanta e tanta ancora è pronta ad essere vessata sulla brace ardente. Chi la spunterà?

In maniera critica devo dire che ci sono molte proposte carine e che esse arrivano anche da artisti che non hanno ancora completato la loro ascesa. Più deludente qualche nome blasonato che invece arranca nelle retrovie.

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere negativo ma è un semplice trovare quella canzone inutilmente votabile dal punto di vista radiofonico.

