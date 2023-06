Pagelle Nuovi Singoli In Uscita Venerdì 30 Giugno: Drillonaire sforna la hit per i giovani. Continuano a non convincere i Jalisse

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 23 giugno a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Appuntamento ridotto questa settimana con le pagelle dei nuovi singoli di All Music Italia.

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere negativo ma è un semplice trovare quella canzone inutilmente votabile dal punto di vista radiofonico.

Clicca in basso su continua per la prima parte delle pagelle nuovi singoli del 30 giugno.