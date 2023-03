Pagelle Nuovi Singoli in Uscita Venerdi 3 marzo: splendido ritorno per Diodato superato solo dalla “Let it be” di Marco Mengoni

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 3 marzo a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

E a tre settimane dal Festival di Sanremo si riparte con le novità settimanali anche da parte dei cosiddetti big della musica. In questa settimana infatti artisti importanti si lanciano con l’uscita di nuovi singoli, andando a sfidare l’egemonia fin qui dettata dall’ottimo responso avuto dai brani in gara presso la riviera ligure. Non mancano chiaramente anche parecchi artisti emergenti o in rampa di lancio da un po’. Vediamo come è andata.

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere negativo ma è variabile in base alla canzone.

