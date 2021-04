Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 2 aprile 2021 a cura del critico musicale Fabio Fiume

Pagelle Nuovi singoli 2 aprile 2021 a cura di Fabio Fiume.

E questa settimana comincia ad arrivare qualche big, tra le novità della settimana, compreso qualche uscita di ulteriori singoli da album già di successo. Non mancano come sempre le tantissime proposte giovani, ascoltate con attenzione e qui recensite.

Serena Di Bari – Love affair

Un po’ rap, un po’ urban, Serena mette in mostra una voce corposa che proprio sulle note piene arriva con la giusta personalità. Il pezzo ha un testo che procede per slogane proprio per questo è particolare tanto che potrebbe strappare anche un’attenzione speciale. Se accade, buon per lei.

Sei

Caparezza – Exuvia

Torna dopo un bel po’ di assenza il Michele Salvemini e, stranamente, non sceglie un pezzo immediatissimo, come in genere quando arriva ad anticipare un nuovo lavoro. Qui ha un sound che sembra arrivare dall’elettronica 90, tanto che alla parte musicale, proprio come in quegli anni, lascia ampi spazi. Potrebbe non partire a razzo, ma non è da sottovalutare affatto.

Sei

Cisco & Simone Cristicchi – Baci e abbracci

Un po’ di mondi che convivono, dal folk al rock, dal serio all’ironico, con cui spesso si dicono cose molto serie. I due artisti trovano questo modo per raccontare la pandemia, il distanziamento e quello che probabilmente verrà dopo, pur senza toccare mai davvero l’argomento. Lo lasciano intendere ed è sicuro la cosa più intelligente da fare.

Sette

Colombre – Il sole non aspetta

Discorso pop scorrevole e con un inciso che si lascia ricordare e canticchiare senza impegno, perché proposto delicatamente. E spesso si finisce con l’aspettare ma non bisognerebbe mai dimenticare che mentre noi aspettiamo, il sole continua il suo ciclo e sorge… senza aspettare noi. Finale affrettato.

Sei

Fabio De Vincente – Come nelle favole

Brano autobiografico che ha un precedente illustre nel titolo, ma che poco c’entra anche perché, diciamocelo pure, Fabio ricorda qui un po’ più il cantautorato alla Fabrizio Moro che quello del Blasco nazionale. Il pezzo comunque ha una sua dignità; De Vincente si racconta con verità e cade vittima solo della brevissima durata. Il mondo rock infatti non passa dalle costrizioni dei radio edit. Più che sufficiente comunque.

Sei+

Ianez – Minerva

Buonissimo impatto radiofonico che non percorre una strada molto solita per noi italiani ma si avvicina più a composizioni inglesi, soprattutto se andiamo un po’ indietro nel tempo. E lei, Minerva, come nelle leggende greche venne fuori dalla testa di Giove, così Ianez si augura che possa uscire dalla sua di testa, dopo che l’amore è finito. Buono lo special solo musicale, ma meno buono il fatto che conduca la canzone al termine senza che ci sia un’evoluzione o quanto meno un nuovo inciso.

Sei ½

