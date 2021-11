Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita Venerdi 12 Novembre: Sangiovanni e Madame, Blanco, Noemi, Gazzelle...

Pagelle nuovi singoli italiani in uscita venerdì 12 novembre a cura di Fabio Fiume.

Arrivano succose le nuove pagelle questa settimana; succose perché molti artisti particolarmente attesi pubblicano un nuovo singolo e così sono diversi i nomi che si daranno battaglia in radio a partire da oggi per conquistare le posizioni più alte dell’airplay.

Cominciamo subito…

Alessandra Amoroso – Canzone inutile

Scritta a più mani ( Cheope, Takagi & Ketra, Abbate e Rocco Hunt ) questa canzone è al fine qualcosa che è Amoroso nel senso più prevedibile del termine. Classica ballata romantica che tira facile verso la lacrima di chi la canta e la sposta da quella nuova immagine più allegra e scanzonata che ultimamente si è data.

Per intenderci non è che il pezzo sia brutto, ma non è di certo nemmeno un nuovo miracolo per la sua carriera, ma qualcosa che si muove adagio nella più che testata confort zone. Senza sorpresa alcuna.

Sei

Androman – Ancorami

Rock ed effetti elettronici si palleggiano in maniera abbastanza paritaria e ben arrivano a sostegno di una voce che pur non essendo sufficientemente sporca ha personalità tale per poter percorrere queste strade. Inutile ricordare la mia battaglia sugli accenti che anche qui mi ispirerebbero più di una tirata d’orecchie. Comunque interessante.

Sei +

Lorena Bartoli – Dentro me

Tanta classe nel modo di cantare di Lorena una canzone che parla di gravidanza, di tutte quelle emozioni, forse paure, quando una donna scopre di portare una nuova vita dentro di se. La distinzione sta nelle dinamiche che sono cangianti e riescono a rendere meno prevedibile un brano che altrimenti correrebbe il rischio di essere una ballad di maniera. Molto personale, sicuramente non per le masse.

Sei +

Blanco – Finché non mi seppelliscono

Cavalca con padronanza anche gli up tempo Blanco, fra le realtà più interessanti del momento. E’ una questione di scrittura e di una fuga dalla banalità che, nel suo caso, non appare minimamente forzata. Le basi synth si nutrono inoltre di incursioni strumentali che rendono la possibilità di pensare al disco anche in versione live.

L’unica omologazione, se così la vogliamo chiamare, è qui la breve durata del pezzo che poteva avere invece facile evoluzione. Resta una traccia decisamente buona.

Sette 1/2

Emancipo & Neves – Uno

Nel mondo globale e spesso omologato qui si celebra l’unicità. Il testo ha alcuni passaggi interessanti senza tuttavia inciampare in qualche frase fatta. Arrangiamento leggero e ritmico, giocato strizzando l’occhio ad una world abbastanza all’acqua di rose. Il messaggio però arriva allegro e positivo e forse questo è il miglior modo per dire certe cose.

Sei 1/2

Gazzelle – Fottuta canzone

Atmosfere che virano in maniera decisa verso il rock per questa canzone fottuta in cui ci mette la faccia. In realtà Gazzelle ce l’ha sempre messa, scegliendosi un segmento musicale proprio e diventando un pioniere di stile. E seppur voce e indole lo facciano apparire il più convinto degli indie, in realtà l’artista è risultato credibile in ogni veste fin qui mostrata, anche adesso, tirato, sporco, rock, vero.

Sette

Clicca su continua per le pagelle nuovi singoli del 12 novembre 2021.