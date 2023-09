Le pagelle ai singoli dell’1 settembre: gli Ex-Otago raccontano l’amore perfettamente, Emma risoluta… a Tiziano Ferro mancano le belle melodie

PAGELLE NUOVI SINGOLI dell’1 settembre a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

Sono tornate le pagelle! Ebbene si. Oggi riparte la “stagione scolastica” per le canzoni, le novità lanciate sul mercato.

Devo dire che quest’anno si parte anche abbastanza forte, con diversi nomi importanti già alle prese con nuove produzioni. Tuttavia, come sempre nel nostro dna, proveremo a dare voce anche agli emergenti o a quegli artisti di cui si parla generalmente meno.

All Music Italia anche attraverso le pagelle e quindi per mia voce, cercherà di non venire meno mai a questa sua caratteristica ed anche oggi, ai nuovi nastri di partenza, potrete leggere di qualche bella speranza della musica italiana.

NOTA

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

