Pagelle ai nuovi Singoli italiani del 7 ottobre: i Maneskin tornano potenti, rock e delicati ma Sangiovanni smette di osare

Nuovi singoli le pagelle del 7 ottobre a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Settimana piena d’uscite, ma anche piena di lavoro per me, tanto che non ho potuto ascoltare proprio tutto. Ho dovuto, come spesso accade in Autunno specialmente, affidarmi un po’ al caso, soprattutto per i tanti emergenti ed andare letteralmente ad estrazione.

Ne viene fuori però una settimana senza particolari insufficienze o per lo meno non gravissime. In compenso sono diverse le canzoni che, per motivi molto diversi fra loro, sono andate oltre il sette.

Si ricorda che i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana.

Cliccate in basso su continua per la prima parte delle pagelle ai nuovi singoli del 7 ottobre.