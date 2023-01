Pagelle ai nuovi Singoli italiani del 20 gennaio: una carica di amici... Alex, Thomas, Calma ma la Golden song è un duetto!

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 20 Gennaio a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Stando ai dati comunicatimi direi che la sorpresa delle pagelle ai brani degli artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo le avete gradite non poco. E allora nemmeno il tempo di rifiatare che tornano anche le pagelle classiche del Venerdi.

Poche le uscite dei superbig della nostra canzone, ma tanto spazio come sempre dato agli emergenti. Prima di lasciarvi alla lettura volevo ricordarvi che, quando non esprimo un voto ( come questa settimana nel caso del nuovo singolo di Franco Mussida ) non significa che il brano sia un “non classificato” e quindi il peggiore della settimana, ma che, nel contesto per cui vengono realizzate le pagelle, cioè il mondo promozionale radio/tv, quel brano, che può avere anche una valenza importante, c’entra poco, tanto da non potergli attribuire un voto specifico.

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana.

Partiamo subito… cliccate in basso su continua.