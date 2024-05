New Music Friday: pagelle ai brani del 10 maggio 2024… Michele Bravi e Serena Brancale fanno centro. Respiro internazionale per Ultimo

Tornano le nostre pagelle dei nuovi singoli della settimana del 10 maggio a cura di Dario Costa.

Settimana davvero notevole per quanto riguarda le nuove uscite di questo venerdì. Ovviamente, impera ancora il trend di accompagnamento alla bella stagione che, speriamo, arriverà presto nella sua piena compiutezza. Nel frattempo, le sonorità che si ritrovano in questo periodo sono sempre quelle del rimando al clubbing, ma non solo: come si vedrà a seguire, ci sono alcune proposte anche discostanti che sono risultate estremamente interessanti!

Tengo a specificare che i voti delle pagelle non mettono in competizione fra loro gli artisti ma valutano il brano da loro proposto come mero prodotto discografico.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana, ovvero l’ascolto che non potrete assolutamente perdere!

