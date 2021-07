LE PAGELLE AI NUOVI SINGOLI IN USCITA IL 16 LUGLIO 2021: Mietta, Anna, Casadilego, Mydrama... settimana al femminile

Pagelle nuovi singoli italiani in uscita il 16 luglio a cura del critico musicale Fabio Fiume.

Ancora un week end d’uscite con tante canzoni che s’ispirano ad arrangiamenti latini di matrice reggaeton; qualcuno riesce meglio, qualche altro meno. Non mancano però ritorni importanti, diverse uscite partenopee di cui qualcuna decisamente superiore alla media e, come sempre tanti emergenti. Ecco a voi le nuove Pagelle

Giordana Angi – Farfalle colorate

Impronta rock per l’arrangiamento di questo nuovo singolo di Giordana, che ha inciso che può essere cantato in coro, con liriche di liberazione che possono appartenere un po’ a tutti. La voce di Giordana diventa più bella nelle basse che dovrebbe sfruttare maggiormente. Non è il pezzo della vita, ma si ascolta con piacere.

Sei

Anna – Drippin’ in Milano

Freestyle abile e voce che in un paio d’anni si è fatta anche più spessa e meno impertinente. Il sound urban che accompagna il rap della giovanissima è particolarmente utile ad aiutare la diffusione del pezzo in situazioni meno popolari e più clubbing, più mature.

Sei ½

Badisco – Così

Brano orecchiabile che ha una sua possibilità di diffusione mediatica. Il testo è fragilino ma anche contemporaneo nelle terminologie e negli usi e costumi. La cosa che resta è la voce, che ha un bellissimo corpo e qualche accorgimento di chitarra nei disimpegni.

Sei +

Emiliana Cantone – Faccio cose e’ pazze

E voilà con suoni mai usati prima per Emiliana che qui propende alla musica urban, usa fiati synth come nella migliore tradizione americana da Jason Derulo in poi, e si produce in un pezzo ballabile che è originalissimo all’interno di quanto fatto fino ad oggi. Dotata di una voce molto precisa arrangia vocalmente in maniera molto dinamica, con buone riprese nell’inciso che donano corposità al brano.

Sette

Casadilego – Millepiani

La voce della nostra è particolare e con un colore riconoscibile; deve però stare attenta, nel cantare, a non gigionare troppo con le inflessioni, rischiando di fa perdere qualche parola. La scrittura è comunque internazionale come input e non lesina innesti in inglese per spiegarsi al meglio. Brava.

Sette

Mauro Di Maggio – Martina oro e vitamina

Tutto e il contrario di tutto è Martina nella storia proposta da Mauro Di Maggio, che ha trovato una nuova continuità nelle produzioni, dopo un periodo lungo di stop. La ballata è qui però mancante di un graffio importante e la mancanza è evidente nell’inciso troppo cantilenato.

Cinque

Raffaella Fico & Gigi Soriani – Mamacita loca

Rispetto alle precedenti incisioni la voce di Raffaella arriva più precisa nel colore. Certo sarebbe da sentire dal vivo e prove al momento in favore non ce ne sono. Il pezzo non è niente più, niente meno che un disimpegno estivo; però va detto che la scelta dei suoni ( synth )è spostata verso situazioni latine più calde e non verso il solito reggaeton di cui non senne può più.

Sei

Gabriellerie – Pistacchio

In alcune sfumature, quelle basse in particolare, mi ricorda un po’ Giordana Angi. Intelligente proposta di una storia che può essere quella di chiunque, cantata con naturalezza e con una sfrontatezza che spesso è la cosa più utile quando si è rimasti male. No, non è ok per niente e non si può far finta.

Sei ½

I Desideri – Senorita

Continua questa inspiegabile missione del duo di fratelli all’interno di arrangiamenti vocali trap. E visto che loro fanno sempre la stessa cosa, anche io dico loro sempre lo stesso: se siete due cantanti e non due rapper/trapper, che senso ha modificarsi la voce? Lasciatelo fare a chi non sa cantare! Nel pezzo, tutto campionato, c’è una bella chitarra gitana… ma niente, arriva l’effettino sulla voce e mi distraggo di nuovo, m’infastidisco.

Quattro

Isotta – Io

Canzone importante che racconta di come può essere difficile affrontare il mondo se si hanno difficoltà, se ci si può sentire non accettati. Andare nel mezzo dell’acquario, dice. Peccato che l’inciso, pur restando chiaramente in tema, è più scialbo, con meno appeal. Effetterei anche meno la voce. L’idea però c’è.

Sei =

