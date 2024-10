Zucchero: ecco il nuovo album “Discover II”

L’album che segna il ritorno di Zucchero “Sugar” Fornaciari sulla scena musicale, si intitola Discover II (abbiamo anticipato la notizia qui). La sua uscita è prevista per l’8 novembre 2024, ma dal 7 ottobre scorso è già attivo il preorder e il presave.

Discover II (EMI / Universal Music Italia) è il secondo progetto di cover che Zucchero realizza nella sua carriera. Il disco è stato anticipato dal singolo Amor che muovi il sole, reinterpretazione del brano My Own Soul’s Warning dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero (qui il video).

L’album è composto da 13 brani che spaziano in un repertorio molto vasto. Si tratta di alcune delle canzoni che Zucchero ha amato di più nella sua vita. L’artista ha deciso di riproporle al pubblico, offrendo la sua personale reinterpretazione.

La presentazione del disco con Zucchero

Discover II esce in versione digitale e fisica, in formato CD e doppio LP.

In esclusiva sullo store di Universal Music Italia, è possibile preordinare anche le edizioni autografate, i vinili colorati e un esclusivo box deluxe numerato (CD + triplo LP) con 5 bonus track.

Chi effettua il preorder sullo store entro il 27 ottobre 2024 ha la possibilità di partecipare all’evento di presentazione dell’album con Zucchero il 7 novembre a Milano. Dopo il preorder, il 29 ottobre alle ore 17:00 riceverà una mail con un link per la registrazione gratuita all’evento: chi si registrerà in tempo potrà partecipare alla presentazione e sarà ricontattato via mail per maggiori informazioni (orario, location ed eventuali altre indicazioni utili).

I posti sono limitati e l’accesso sarà garantito alle prime 500 persone registrate.

Zucchero, overdose d’amore tour 2025

L’uscita del disco non è l’unica novità che riguarda Zucchero. Il cantante è infatti pronto a tornare live in Italia nel 2025, con un tour negli stadi.

Dopo il grande successo dell’Overdose d’amore World Tour, che lo scorso anno ha attraversato 3 continenti e ha superato 1 milione di spettatori, Zucchero “Sugar” Fornaciari ha annunciato nuove date negli stadi italiani.

Queste sono le tappe del tour Overdose d’amore 2025, prodotte da Friends & Partners e ad oggi confermate:

19 GIUGNO – Stadio del Conero – ANCONA

21 GIUGNO – Stadio San Nicola – BARI

26 GIUGNO – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO

28 GIUGNO – Stadio Euganeo – PADOVA

I biglietti sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.friendsandpartners.it.

Il calendario è però in aggiornamento: si attende a breve l’annuncio della data del tour a Roma.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI