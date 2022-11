X Factor live 2a puntata, le nostre pagelle. Ambra attacca su tutti i fronti. Morgan... è Morgan solo a X Factor!

X factor Live seconda puntata a tema MTV generation come avevamo preannunciato qui. Rkomi si lamenta del tema che non da la possibilità e la libertà di scelta… noi invece troviamo la puntata godibile e soprattutto ci piace riascoltare hit di una vecchia generazione, è bello mettere in crisi e immaginare nuovi modi per tirare fuori delle esibizioni non monotone.

Breve resoconto di cosa è successo al Teatro Re-Power di Milano.

Apertura musicale di tutti i concorrenti di X Factor... che bello vederli cantare insieme….

Solita storia delle due manches e dei meno votati che vanno allo scontro finale.

Prima manches si esibiscono: Linda, Matteo Orsi, Santi Francesi, Dadà, Beatrice Quinta, Tropea.

Vanno al ballottaggio i Tropea

Seconda manches si esibiscono: Iako, Disco Club Paradiso, Lucrezia Fioritti, Gli Omini, Joelle

Va al ballottaggio Iako

Scelta dei giudici manda di nuovo al Tilt…

Iako non passa il turno. Bjork forse era troppo per lui.

Di seguito le nostre pagelle, sempre con l’irriverenza di mio cugino. Clicca su continua per leggerle..