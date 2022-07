X Factor 2022 mostra in anteprima gli "allenamenti" dei nuovi giudici... Ambra è la più temuta dai compagni

X Factor 2022 con la sua giuria totalmente rinnovata sta scatenando parecchia curiosità. Per questo Sky ha deciso di mostrare in anteprima come se la stanno cavando i tre nuovi giudici, Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi, e il veterano Fedez, di ritorno proprio in quest’edizione, ma anche la conduttrice debuttante, Francesca Michielin.

Domani, giovedì 28 luglio, alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, i 4 nuovi giudici e la nuova conduttrice mostreranno in X Factor 2022 Training Day – La palestra del talento come si stanno allenando e preparando alla nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, e in partenza dal 15 settembre prossimo, sempre su Sky e NOW.

Un “Training Day” che li vede impegnati non su un palco ma in un ambiente decisamente più informale. Ognuno di loro sarà alle prese con la specialità sportiva più amata o praticata: Fedez sul ring di un allenamento di boxe, Ambra nell’arrampicata su una parete rocciosa, Dargen in una sala da biliardo, Rkomi in una palestra di muay thay e Francesca su una pista, realizzando il suo sogno di essere a bordo e alla guida di una fiammante vettura da corsa.

Per giudici e conduttrice, tra un allenamento e l’altro, X Factor 2022 Training Day – La palestra del talento sarà l’occasione per raccontare come si stanno preparando ad affrontare il palco di #XF2022, cosa si aspettano dalla gara al tavolo e dall’incontro con i ragazzi, ma anche per fare i primissimi pronostici.

Scopriremo che Dargen e Fedez si temono l’un l’altro e che il giudice più buono al momento sembra essere per tutti Rkomi, il quale però secondo Francesca potrebbe essere anche un «lupo travestito da agnello». Ambra è temuta dai suoi compagni: per Dargen è «completa», per Fedez è «estroversa con tanta voglia di fare e di empatizzare con le persone». E lei racconta di arrivare a #XF2022 «con tutte le cose che ho fatto a vista, nel senso che voglio che si veda tutto, il più possibile».

Ovviamente tutti temono l’esperienza di Fedez, che conosce bene le regole di X Factor.