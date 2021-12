X Factor 2021: Baltimora vince la 15esima edizione

X Factor 2021 è il vincitore.

Il gran finale del programma è partito con i Maneskin che si esibiscono con la hit mondiale, Beggin’.

X Factor 2021 vincitore… la strada verso la vittoria

Parte quindi con la gara con i duetti:

Fellow interpretacon Mika Underwater, brano appartenente all’album del 2012 The origin of love.

Baltimora in duetto con Hell Raton cantaOtherside dei Red Hot Chili Peppers.

gIANMARIA ed Emma interpretano La nostra relazione, brano di VascoRossi ed infine i Bengala Fire si cimentano con In between days dei The Cure con Manuel Agnelli.

Prima del verdetto della prima manche arriva il momento degli ospiti internazionali, i Coldplay, che cantano Higher Power e My Universe.

Arriva il momento della prima eliminazione… si tratta di Fellow.

SECONDA MANCHE

Inizia la manche del Best of.

I brani per i Bengala Fire sono Making plans for Nigel di Xtc, Girls & Boys dei Blur e Sunny Afternoon /Chelsea dagger di The Kinks/ The Fratellis.

gIANMARIA si cimentain un medley di Rimmel di Francesco DeGregori, Jenny è pazza di Vasco Rossi e Io sto Bene di CCCP Fedeli alla linea.

Baltimora esegue Un uomo che ti ama di Lucio Battisti, Parole di Burro di Carmen Consoli e Turning tables di Adele.

Prima del verdetto tornano sul palco i Maneskin per cantare I Wanna be your slave, Zitti e buoni e il loro nuovo singolo, Mammamia. La band ha superato quota 130 dischi di platino e 6 dischi di diamante oltre ad essere arrivati ai vertici negli UK con due brani.

Arriva il momento della seconda eliminazione… sono fuori i Bengala Fire.

Sono allo scontro finale gIANMARIA e Baltimora.

TERZA MANCHE

Ultima manche, gli inediti. Baltimora canta Altro, gIANMARIA I Suicidi.

Vince la 15esima edizione di X Factor… Baltimora.

X Factor 2021 Vincitore.. la conferenza stamPa

Alla fine del programma finalisti e giudici hanno incontrato la stampa.