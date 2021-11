X Factor 2021 semifinale: le assegnazioni e i duetti con ospiti assegnati ai ragazzi

X Factor 2021 semifinale duetti e assegnazioni.

Ormai ci siamo, dopo che nella scorsa settimana altri due artisti hanno abbandonato il programma, Le Endrigo di Emma e Nika Paris di Mika, nella semifinale del programma gli artisti rimasti in gara dovranno interpretare una cover e duettare con un artista ospite.

Ad oggi sono rimasti in gara gIANAMARIA per la squadra di Emma, Fellow per quella di Mika, Baltimora per Hell Raton e i Bengala Fire ee Erio per quella di Manuel Agnelli.

Alla fine della prossima puntata rimarranno solo quattro artisti, i quattro finalisti di X Factor 2021.

