X Factor 2021 conferenza stampa: “La chiusura del programma in Inghilterra non influisce, in Italia abbiamo sempre portato innovazione nel programma”

X Factor 2021. Parte dal 16 settembre la nuova e innovativa edizione del talent show Sky con lo slogan COME AS YOU ARE: ABOLITA LA SUDDIVISIONE IN CATEGORIE TRADIZIONALI.

Niente distinzioni né limiti di genere o età, 4 squadre solo in base a proposta musicale e progettualità artistica in uno show guidato per la prima volta Ludovico Tersigni, attore tra i protagonisti di Skam Italia e grande appassionato di musica: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band.

La prima delle 6 puntate di selezione sarà in onda dal 16 settembre alle 21:15 su Sky uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), NOW e in simulcast su TV8 (in contemporanea per la prima puntata, e il mercoledì in prima serata a partire dalla seconda) oltre ad essere sempre disponibile On demand.

X Factor 2021 come funzionerà la nuova edizione

La modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti sarà incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica, quindi i 4 giudici, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, rimarranno mentori di squadre eterogenee come non mai, composte sia da solisti che da band.

Per i giudici, una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band.

Rimangono tre le fasi di selezione. Le prime tre puntate di Audizioni al termine delle quali entrerà in gioco la novità originata dall’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale di X Factor 2021 per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente.

Sulla base di questo confronto, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band (da intendersi qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento), senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età.

A seguire, le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, sempre a Cinecittà, durante i quali rimarrà immutato l’elettrizzante meccanismo delle sedie già visto nelle precedenti edizioni grazie al quale i cantanti passeranno da 12 a 5 per ogni squadra; e poi gli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i 3 effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live, durante i quali – dal 28 ottobre – potranno darsi battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima.

Le puntate in diretta di X Factor 2021 che quest’anno saranno ospitate presso il Teatro Repower, ad Assago (Milano).

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. Spotify è Official Music Streaming Partner dello show. X Factor ha così il suo canale ufficiale con le playlist con i brani preferiti dai giudici e da Ludovico Tersigni, oltre alla playlist con i brani più indimenticabili delle precedenti edizioni. Al termine di ogni puntata Live, sarà poi possibile ascoltare le cover e gli inediti dei concorrenti in gara.

Le puntate

Audizioni: 16 – 23 – 30 settembre

Bootcamp: 7 e 14 ottobre

Home Visit: 21 ottobre

X Factor 2021 – Live: in diretta dal 28 ottobre

