X Factor 2021: le assegnazioni della quinta puntata... una cover e un nuovo inedito per tutti

X Factor 2021 assegnazioni quinta puntata di live.

Continua il percorso del talent show di Sky che, ad oggi, vede in gara ancora 2 concorrenti per la squadra di Emma, Mika, Manuel Agnelli e uno soltanto per Hell Raton.

Ormai siamo ad un passo dalla semifinale, prevista per il 2 dicembre mentre la grande finale, dal Forum di Assago, si svolgerà il 9 dicembre 2021.

Per questo i 7 talent rimasti in gara questa volta si affronteranno su due fronti: quello delle cover e quello degli inediti, brani totalmente nuovi che si aggiungono a quelli lanciati nelle puntate precedenti.

Grande ospite, già annunciato da settimane, sarà Ed Sheeran.

