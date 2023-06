La nuova Warner Music Italy ingrana la marcia e conquista le classifiche di vendita e radiofoniche con quattro brani in Top 5

Il 2023 è un anno importante per la Warner Music Italy in quanto è stato, ed è, l’anno del cambiamento con l’arrivo nella major del nuovo Presidente e CEO, Pico Cibelli, dopo quasi dieci anni di gestione da parte di Marco Alboni.

Con Cibelli sono stati diversi i cambiamenti.

A livello di organico sono arrivati, tra gli altri, Gianluca Guido (Vice presidente), Marco Masoli (A&R Director) ed Eleonora Rubini (Marketing Director). Per quel che riguarda il Roster artisti sono stati acquisiti Fedez, Geolier, The Kolors, Clara, Fellow, Wayne, Gabry Ponte e Tony Boy, tra gli altri, oltre a Matteo Paolillo, Niky Savage e Artie 5ive in ADA (la divisione di distribuzione guidata da Davide D’Aquino).

Questa riorganizzazione di una delle tre grandi major discografiche presenti in Italia sta generando cambiamenti importanti anche a livello di classifica partendo da quella delle radio fino ad arrivare a quella di vendite dei singoli.

WARNER MUSIC ITALY IN RADIO NEL 2023

Questa settimana, come potete vedere consultando la classifica EarOne qui, quattro dei brani al comando nella Top 5 sono proprio di Warner Music Italy: #1 The Kolors, #3 Fedez con Annalisa e Articolo 31, #4 Ed Sheeran e #5 Dua Lipa.

Durante queste prime 24 settimane del 2023 gli artisti Warner che con un loro pezzo hanno conquistato il titolo di brano più passato dalle radio sono al momento tre, tutti italiani di cui ben due donne: Laura Pausini con Un buon inizio (1 settimana), Annalisa, prima per quattro settimane con Mon amour e, quest’ultima settimana, i The Kolors per un totale di sei prime posizioni ad oggi.

Un ottimo traguardo se si conta che nelle 52 settimane del 2022 la Warner riuscì ad arrivare al primo posto in radio per un totale di sole due volte, una con Ed Sheeran e una con Lizzo (Tropicana dei Boomdabash con Annalisa, prima per due settimane, uscì per Capitol/Universal).

Il totale quindi di presenze sul podio dei primi tre brani più passati dalle radio nel 2022 (156 slot totali) fu di 25 dei cui ben 21 di artisti internazionali (Lizzo, Ed Sheeran e Coldplay) e solo due italiane Irama per una settimana e Annalisa per tre con Bellissima.

Nel 2023 ad oggi, quindi a due settimane dalla metà dell’anno, le presenze Warner sul podio delle radio sono già 21 di cui ben 13 di artisti Italiani (su totale di 72 slot).

CLASSIFICHE DI VENDITA

Ora si attende di capire come performeranno le uscite discografiche e gli album di questa nuova gestione. I principali dischi usciti al momento infatti sono tutti progetti già in cantiere ed ereditati in corsa Levante, Vinicio Capossela, Maria Antonietta e Baby Gang (quest’ultimo con ottimi risultati), oltre ai distribuiti Wax (Warner) e Angelina (BMG/ADA).

Le uscite del nuovo corso inizieranno a partire dal mese di luglio con l’album di Irama e Rkomi e, a seguire a settembre Ligabue, Annalisa ed entro la fine dell’anno Laura Pausini e diverse altre sorprese.

Per quel che riguarda i singoli i risultati al momento sembrano piuttosto incoraggianti dopo la fase di assestamento. Nella Top 5 dell’ultima settimana sono presenti infatti tre singoli Warner (Vetri neri, Disco Paradise e Mon Amour).

Capiremo l’impatto del cambiamento sigli solo a fine anno con i dati diffusi dalla FIMI.

Ricordiamo che il 2022 si chiuse per Warner Music Italy con 15 brani in Top 100 singoli (solo 2, entrambi di Irama in Top 20) e con 13 album presenti.

Nel dettaglio: Irama, unico in Top 10, Capo Plaza con tre dischi (#29, #62 e #84), Ed Sheeran con due (#35 e #83), Ghali (#43), Niko Pandetta (#47, di Ada Music Italy), Dua Lipa (#55), Fred De Palma (#75), Pink Floyd (#78), Michael Bublè (#90) e la compilation di Sanremo alla #97.