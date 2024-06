Virginio parla dell’importanza di accettarsi nel nuovo singolo “Notte Nera”

Virginio, “Notte Nera“: significato del testo del nuovo singolo

In rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 7 giugno, “Notte Nera” (Altafonte / Sony Music) è il nuovo singolo di Virginio, disponibile anche in una versione in lingua spagnola (“Noche Negra“), presentata alla presenza della stampa americana con un release party nel centro di Miami Beach.

Scritto dallo stesso Virginio insieme all’artista latino Andreew e a Daniele Coro, che ha anche prodotto il brano, “Notte Nera” segna un importante passo verso un nuovo progetto musicale, che sta vedendo il cantautore farsi sempre di più strada nel mercato latino, per il quale si divide tra Miami, Mexico City e ovviamente la sua Italia.

Ad accompagnare l’uscita del brano un videoclip diretto da Alfredo Lomeli per Fatebloomer, che ha dato vita a un viaggio onirico girato in una camera da letto, dove si intervallano le immagini di una Miami notturna abbagliata dai tipici neon di Ocean Drive e dei grattacieli di Downtown quando, rientrando da una festa, il protagonista prova a ricordare quello che è successo la sera prima.

VIRGINIO, “NOTTE NERA”: significato DEL BRANO

“Notte Nera” è un brano up tempo che racconta di una storia d’amore difficile e travagliata. Nello specifico, il testo parla dell’incontro di una notte, che il protagonista non vuole accettare perché ha paura di essere giudicato dagli altri.

Un hangover perenne come stato di vita: una festa durata una notte intera, che ci porta a viaggiare alla scoperta delle varie stanze del party.

Musicalmente parlando, invece, il brano è un omaggio all’elettro-pop degli anni ’80, che sfida un mondo più elettronico nello stile dell’emblematico Studio 54, evocando i suoni caratteristici del decennio d’oro del pop globale che onora l’inclusione.

“Quando ho iniziato a scrivere questa canzone ho sentito subito che era arrivato un nuovo tassello nel mio percorso musicale e mi premeva parlare di una sensazione che ho provato io stesso quando non ho voluto accettare di essermi preso una cotta inaspettata per una persona che mi avrebbe cambiato la vita. Ma siamo mai davvero pronti a farci cambiare la vita da qualcuno? Io mi sono buttato nella notte nera e questo ne è il racconto”.

“NOTTE NERA”: TESTO DEL BRANO

Mi sono svegliato alle sei

Dalla ennesima festa

E non ricordo chi sei

E lo so che sei qui

Nella testa

Io lo so che sei tu

Nella testa

Un tamburo che mi rimane

Tra il cervello e la pancia

E so che non mi conviene

Continuare a cercare di capire chi sei

Di capire chi se-e-i

In questa notte sbagliata

Abbandonato per strada

Ho ancora il tuo odore addosso

Ma per caso ti ho perso

E ora non mi ricordo di te

Di te

Ma solo di una notte nera

Solo di una notte nera

Solo di una notte ne-e-e-ra

Oh oh oh

Non esiste sorso migliore

Tu mi hai dato da bere prima di morire

Sono vivo e mi scoppia la testa

Siamo ancora nella stessa festa

Una cassa in quattro dentro di me

E non mi ricordo di te

Voglio capire chi sei

Voglio capire chi sei

In questa notte sbagliata

Abbandonato per strada

Ho ancora il tuo odore addosso

Ma per caso ti ho perso

E ora non mi ricordo di te

Di te

Ma solo di una notte nera

Solo di una notte nera

Solo di una notte ne-e-e-ra

Oh oh oh

Tutta la vita

Aspettiamo qualcosa

Mi hai fatto a pezzi con i tuoi occhi rosa

Voglio capire chi sei

Capire chi sei

In questa notte sbagliata

Abbandonato per strada

Ho ancora il tuo odore addosso

Ma per caso ti ho perso

E ora non mi ricordo di te

Di te

Ma solo di una notte nera

Solo di una notte nera

Solo di una notte ne-e-e-ra

Oh oh oh

Ma solo di una notte nera

Solo di una notte nera

Solo di una notte