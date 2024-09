Virginio dà voce agli amori proibiti con il nuovo singolo “Amarene”

Virginio, Amarene: significato del testo del nuovo singolo

Dopo l’uscita di Notte Nera, un tour estivo di grande impatto e la firma con la nuova etichetta discografica Altafonte (acquisita da Sony Music), Virginio torna con Amarene, un brano inedito che si presenta come il naturale proseguimento del precedente singolo.

Dal ritmo travolgente, Amarene ha una carica di tensione emotiva capace di farci immergere nelle atmosfere elettro-pop degli anni ’80, ma con una melodia fortemente ispirata alle canzoni di grandi cantautori della musica italiana.

Ad accompagnare l’uscita del brano – che uscirà anche in lingua spagnola il prossimo 18 ottobre, in occasione dei Billboard Latin e dei Latin Grammy – ci sarà un videoclip (regia di Annamaria Liguori) che affronta il tema dell’inclusione raccontando le storie di tre diverse coppie. La prima appartiene al mondo LGBTQ+, che per definizione è stato costretto per secoli a vivere le proprie relazioni clandestinamente. La seconda è invece composta da una donna adulta e da un ragazzo più giovane, mentre la terza decide di andare oltre le diverse provenienze etniche e culturali.

VIRGINIO, “AMARENE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Con Amarene il cantautore racconta un amore che dovrebbe essere tenuto nascosto, perché giudicato diverso, non convenzionale, fuori dall’ordinario.

È la storia di due persone che si lasciano travolgere da un’attrazione fatale, consapevoli dell’impossibilità di poterla vivere appieno. Il loro è infatti un legame proibito, intrappolato tra il desiderio e la paura.

“Le amarene sono ciliegie, ma sono amare. E amare per me, in questo brano, è anche un verbo centrale e a volte è amarezza. A questa metafora ho pensato quando ho scritto Amarene. In questo pezzo racconto di quando, dopo il primo incontro, capisci che quella storia potrebbe diventare seria e allora cerchi di allontanare l’idea, cerchi di scappare, ma non puoi. L’istinto, l’attrazione, è qualcosa che non sempre puoi controllare.

A chi lo dedico? A tutti coloro che si sono trovati o che si trovano in questa condizione. A tutti quelli che si sentono giudicati, derisi, delusi da qualcosa, non liberi di vivere. A loro dico: se è quello in cui credete e pensate che ne valga veramente la pena, allora fregatevene”.

VIRGINIO, “AMARENE”: testo DEL BRANO

Il testo di Amarene sarà disponibile a partire da venerdì 27 settembre.