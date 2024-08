Altafonte annuncia la firma di un contratto discografico con Virginio

Altafonte Italia, distributore discografico guidato in Italia da Giulia Giampietro nel ruolo di Country Manager, annuncia la firma di un contratto con Virginio.

La carriera mainstream del cantautore è iniziata nel 2006 dal palco di Sanremo Giovani. Nel corso degli anni, Virginio ha raggiunto importanti traguardi come la vittoria ad Amici di Maria De Filippi e quella di un Latin Grammy nelle vesti di autore, professione che da anni porta avanti parallelamente alla carriera da cantante solista, scrivendo per artisti del calibro di Laura Pausini, Raf, Lorenzo Fragola, Paola & Chiara, Francesca Michielin, Giusy Ferreri e Gianni Morandi.

Ora dopo aver passato diverso tempo in America Latina per la promozione dei suoi singoli in spagnolo Virginio torna in Italia e annuncia la firma di un nuovo contratto discografico con Altafonte, realtà recentemente acquisita da Sony Music Latin.

Queste le parole del cantautore:

“Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Altafonte, è la mia casa ideale. Da quando ho iniziato la mia carriera nel mondo Latin ho subito capito l’importanza di Altafonte a livello globale, e il fatto che abbiano deciso di sposare il mio progetto italiano e internazionale è stata la chiave in più per convincermi. Penso da sempre che le persone facciano la differenza“.

VIRGINIO ENTRA NEL ROSTER ALTAFONTE

Queste le parole di Giulia Giampietro:

“Siamo entusiasti di firmare con Virginio e averlo così nella nostra famiglia sarà un lavoro importante e con una valenza fortemente internazionale, che darà al cantautore la possibilità di esprimere le sue enormi qualità e la sua creatività oltre che in Italia anche nei suoi paesi focus: Messico, Stati Uniti, Brasile, Colombia e Spagna“.

Continuano così le firme di Altafonte Italia che, negli ultimi mesi, ha accolto nel suo roster, oltre a tanti emergenti (segnaliamo Ste, tra le protagoniste di Spotify Radar 2024) diversi artisti di fama nazionale come Piotta, Roy Paci e Sal Da Vinci.