Violetta Zironi si sfoga in “Poor millionaire”. “occhio a farmi arrabbiare, che vi potreste beccare una canzone!”

Violetta Zironi ha lanciato il nuovo singolo Poor millionaire (Scola Records, distribuito da Believe).

Il brano segue a When you’re not around, il primo di una serie di pezzi in veste semiacustica ed un’anteprima dell’EP di prossima uscita.

Quattro singoli, tutti orchestrali prodotti e registrati da Ed Prosek, comporranno la raccolta che sarà il primo prodotto della nuova etichetta del cantautore Scola Records.

Da questa sinergia sono già nati i singoli One more Goodbye e Little Wound che hanno accumulato più di 3 milioni e mezzo di streams su Spotify.

Violetta Zironi – Poor millionaire

Poor Millionaire è un brano pungente, ironico e diretto, una risposta musicale a qualcuno che non si è comportato bene ed a cui Violetta risponde con l’arma più potente a sua disposizione: la musica.

Violetta Zironi presenta il nuovo singolo in modo chiaro ed ironico:

“Questo brano è un’ironica risposta musicale a una persona che è stata particolarmente spiacevole nei miei confronti. Mi ritengo fortunata a poter esprimermi tramite la musica, quindi è anche un po’ come se fosse terapeutico per me, poter rispondere agli avvenimenti della mia vita scrivendo una canzone. Mi fa sentire subito meglio, mi dà soddisfazione, mi permette di ironizzare sulle cose che magari mi hanno ferita e rispondere alle persone. Come se potessi sempre trarre qualcosa di buono e divertente anche dalle cose avverse. Quindi insomma, occhio a farmi arrabbiare, che vi potreste beccare una canzone!”

La voce elegante e sofisticata di Violetta esalta le sonorità della canzone, che richiamano fortemente il jazz ma che completano un arrangiamento d’archi che subentra nel ritornello donando al pezzo un sapore d’altri tempi.