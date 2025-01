Vins racconta le incertezze della vita nella doppietta di singoli “Altomare” e “Whisky”

Dopo l’uscita dell’ultimo brano Ancora uscito lo scorso agosto, venerdì 24 gennaio Vins è tornato con una doppietta di singoli: Altomare e Whisky (Island Records), due tracce piene di energia che ci aiutano a guardare il monto attraverso gli occhi dell’artista.

L’annuncio delle due tracce è arrivato pochi giorni prima della release con la pubblicazione sul suo profilo Instagram di un trailer, in cui scorrono immagini del mare e del bicchiere di whisky che, seppur apparentemente distanti, riescono a rendere bene l’idea del viaggio che Vins vuole far vivere all’ascoltatore.

VINS, “ALTOMARE” E “WHISKY”

In Altomare e Whisky, Vins ci racconta quei momenti di incertezza che tutti quanti, in un modo o in altro, viviamo e attraversiamo nelle nostre vite, ma senza mai perdere la sua leggerezza e il mood che lo caratterizzano.

Dal punto di vista delle sonorità, l’artista spazia tra sonorità anni Duemila che si intrecciano all’hip hop e all’r&b, sperimentando e mostrando tutta la sua versatilità e il suo mondo creativo.

Vins racconta: «Le prime tracce che abbiamo portato a termine con Lucas, con cui ho lavorato ai pezzi, sono state proprio Altomare e Whisky, che vede anche la collaborazione di J. Raise, Jr. e con Leonardo de Castilho alle chitarre. Su questi due pezzi mi ero già creato un immaginario, avevo pensato al trailer, alla cover, alle grafiche».

E sottolinea: «Quando lavoro a un progetto per me è sempre fondamentale pensare all’esperienza complessiva che va oltre la musica stessa, come un vero e proprio viaggio».

