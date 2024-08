Vins, nel nuovo singolo “Ancora” uno spaccato crudo della sua realtà

Dopo aver catturato l’attenzione con due potenti freestyle, Batman Freestyle e 2 Milioni, Vins presenta il nuovo singolo Ancora e ci accompagna in un viaggio emotivo che mette in luce la lotta interiore di chi cerca di trovare la propria voce in mezzo al rumore quotidiano.

Il sentirsi incompresi, il ricercare se stessi, il riconoscere l’importanza dell’amore come fonte di forza e ispirazione e il passare per una serie di scelte sbagliate per via dell’irrefrenabile voglia di sentirsi vivi non sono dunque altro che alcuni dei temi che il rapper di Fasano ha deciso di trattare in questo nuovo brano, in cui offre all’ascoltatore uno spaccato crudo della sua realtà, fatta di contradizioni ma anche di profonde riflessioni.

Vins presenta “Ancora”

In attesa dell’uscita del brano, disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 9 agosto, questa sera – giovedì 8 agosto – all’Expresso Basketball Court La Salette di Fasano (18.30 – 01.00) si terrà l’evento Expresso Blacktop.

La serata prevede una combinazione di sport e musica, con il torneo di basket che animerà la prima parte dell’evento e il Release Party di Ancora + DJ Set w.Jraise / Paaska / Carlo Lomartire che concluderà la serata.