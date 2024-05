VillaBanks, nel nuovo singolo “Gianduia” una dedica d’amore in chiave urban

VillaBanks, “Gianduia“: significato del testo del nuovo singolo.

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Gianduia” è il nuovo singolo di VillaBanks e arriva dopo “Il Doc 4“, celebrato con una grandissima festa all’Alcatraz di Milano lo scorso 27 febbraio, e la pubblicazione del libro “La Filosofia di VillaBanks“, nel quale l’artista affronta in modo gentile ma profondo gli argomenti più disparati: dalla responsabilità alla libertà, dai social network alla solitudine, passando per l’amore verso gli altri e quello per se stessi.

VILLABANKS, “GIANDUIA”: significato DEL BRANO

Prodotto da AVA e Finesse, “Gianduia” è una dedica d’amore in chiave urban, un pezzo diretto, senza filtri e senza misure, in perfetto stile VIllaBanks, che torna con barre sferzanti, il suo inconfondibile sound e tutta la sua coolness.

“Questo pezzo nasce da una traccia prodotta da due giganti della musica, AVA e Finesse, e io sono onoratissimo di farne parte. Non vedo l’ora di suonarlo in tutta Italia quest’estate!”.

VILLABANKS, “GIANDUIA”: TESTO DEL BRANO

Sto fumando gianduia dentro la notte buia

Sopra una spiaggia in Puglia, lei sa di maracuja

All’inizio mi sfiora, poi sotto le lenzuola

Spingiamo già da un’ora e ne richiede ancora

Lei vuole Banks, fare festa fino a domani alle sette

Lo muove su di me, non smette, ha portato le sue amichette

Le ho messe su un van Mercedes, dopo la notte in hotel

Volo in studio con Finesse, chiudo duecento pompette

X6, ho pacco nuovo

Voglio toccar per il play, dimmi quando e dove

Ci vuole meno business, un poco più love

Scappo anche sto weekend a fare i lovés

E con la testa volo uoh, uoh

Ti penso già da un po’, po’, po’

È solo te che voglio uoh, uoh

No non dirmi di no ora che è tutto a posto

No non dirmi bye-bye, non lasciarmi mai, mai

Faccio scalo a Dubai, si vede la skyline

Corsi di muay thai, sotto le palme a Pattaya

Mi connetto al wi-fi, ti chiamo su FaceTime

Sogno le tue cosce, profumo, l’amore che nuoce

Coca e tequila nel cocktail, abbiamo ribaltato l’hotel

Lo rifarò altre mille volte, veloce, due posti nel coche

È su di noi due che ho scommesso, fuck le altre, ho scelto te

X6, ho pacco nuovo

Voglio toccar per il play, dimmi quando e dove

Ci vuole meno business, un poco più love

Scappo anche sto weekend a fare i lovés

E con la testa volo uoh, uoh

Ti penso già da un po’ po’, po’

È solo te che voglio uoh, uoh

No non dirmi di no ora che è tutto a posto

E con la testa volo uoh, uoh

Ti penso già da un po’ po’, po’

È solo te che voglio uoh, uoh

No non dirmi di no ora che è tutto a posto