V?k ci invita ad abbandonare invidia e gelosia nel nuovo singolo “Superficie”

Dopo la pubblicazione di “Moai“, il giovanissimo artista V?k torna con un nuovo singolo in italiano dal titolo “Superficie“, offrendo un altro tassello in attesa del suo prossimo EP “Cuorelemento” in uscita entro il 2024. Il brano è già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

V?K, “SUPERFICIE”

“Superficie” è un brano dal sapore estivo, costruito con chitarre acustiche, percussioni e un ritornello spensierato accompagnato da melodie leggere. Nonostante ciò, il testo necessita di una lettura più approfondita e profonda, al contrario di quanto trasmette il titolo.

Infatti, V?k ne parla così: «In “Superficie” si cerca di andare oltre le paranoie e le domande che ti incatenano. Non è sempre un male saper salire in superficie nelle situazioni complicate e saper lasciarsi scivolare addosso tutto».

Attraverso questa leggerezza melodica, il brano ci esorta a vivere la nostra vita lasciando da parte invidia e gelosia per non cadere – a nostra volta – vittime delle invidie altrui. Questo accade perché ogni persona, a suo modo, percepisce la necessità di ottenere l’approvazione degli altri. Questa dinamica ci porta all’interno di un circolo vizioso dal quale è complesso uscire. L’unico modo per fuggire è appunto salire in ‘superficie’, tornando a respirare.

V?K, “SUPERFICIE”: CONCERTO A LONDRA

Il prossimo 20 giugno V?k suonerà all’Università Confetti di Londra per il festival New Wave live. L’iniziativa è realizzata da B23 Collective, un gruppo di giovani ragazzi laureati alla Tileyard Education.

Durante questo evento sarà possibile conoscere nuovi talenti emergenti della scena musicale londinese. In questa importante circostanza, il giovane cantautore presenterà al pubblico il suo ultimo singolo “Superficie” e – quasi sicuramente – anche “Moai“.