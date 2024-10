Verdiana Zangaro brilla a Tale & Quale Show: una voce potente e un talento puro che meriterebbero grandi palchi.

Verdiana Zangaro è tra i protagonisti della 14ª edizione di Tale & Quale Show e, settimana dopo settimana, sta dimostrando e confermando il suo talento.

Nelle prime tre puntate dello show di Rai1, ha interpretato Arisa con il brano “Meraviglioso amore mio”, ha vinto la seconda puntata interpretando Céline Dion con “All by Myself”, e pochi giorni fa ha affrontato Lady Gaga con “I’ll Never Love Again”.

Tre artiste molto diverse, che Verdiana ha saputo interpretare minuziosamente, ottenendo il favore del pubblico e della temuta giuria.

Nella prossima puntata avrà l’occasione di interpretare Antonella Ruggiero, una nuova sfida per dimostrare il suo talento.

VERDIANA ZANGARO, Un talento tra TV e musica

Le qualità vocali e interpretative di Verdiana non sono mai state messe in discussione, ma come è possibile che una giovane artista di così alta qualità non abbia ancora ottenuto il successo che merita?

All’estero, forse, la sua carriera avrebbe avuto un destino diverso? Molto probabile e allora viene da chiederci, al netto che comunque Tale & Quale Show è uno show di buon livello, perché un talento come il suo deve partecipare a show televisivi per essere ascoltato?

Verdiana Zangaro ha già una lunga gavetta e un palmarès di partecipazioni a gare canore e programmi tv di tutto rispetto.

Ha partecipato a Destinazione Sanremo nel 2002, attraverso il quale furono selezionate le Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2003. In quell’edizione, la categoria fu vinta da Dolcenera, mentre Verdiana si piazzò al quarto posto con il brano “Chi sei non lo so” (brano scritto da V. Centrone, E. Giudizi e M. Minoia).

Nel 2021, è tornata a Sanremo nella serata delle cover insieme a Le Deva e Orietta Berti, interpretando “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo, piazzandosi con le sue compagne al secondo posto.

Prima di Sanremo, Verdiana aveva già partecipato a diversi programmi televisivi, come Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno e Carràmba che sorpresa! di Raffaella Carrà, fino ad arrivare ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2012/2013, dove è arrivata in finale.

Dal 2016, Verdiana è parte del gruppo femminile Le Deva, insieme a Greta Manuzi e Roberta Pompa. Nel corso degli anni, hanno fatto parte del progetto anche Simonetta Spiri e Laura Bono.

Con Le Deva, ha partecipato a eventi come Una Voce per San Marino 2023 e il Wind Summer Festival.

Da solista, Verdiana ha pubblicato nel 2014 il suo primo album “Nel centro del caos”, mentre con Le Deva ha pubblicato l’album “4” nel 2017, oltre a diversi singoli, tra cui l’ultimo “Amore Stop”, uscito pochi mesi fa.

UNA CANTAUTRICE E PRODUTTRICE di razza

Verdiana ha un grande talento e una voce potente, paragonabile a quella delle grandi artiste internazionali. È una cantautrice e produttrice, quindi perché un talento come il suo non fa concerti, ma partecipa a un programma televisivo, imitando altre artiste?

Perché il mercato discografico italiano è più concentrato sul rap e sull’urban, sull’utilizzo dell’autotune, lasciando poco spazio alle grandi voci?

Mancano forse le grandi canzoni? Le opportunità? Le collaborazioni importanti o forse, più semplicemente, siamo in un momento storico in cui si sta perdendo di vista il talento puro e, al tempo stesso, smarrendo la capacità di ascoltare.

Nel frattempo che il tempo ci doni delle risposte godiamoci le esibizioni di Verdiana ogni venerdì su Rai 1 a Tale & Quale Show.