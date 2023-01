In attesa del nuovo disco Vegas Jones lancia “Da solo” con Nitro e Nayt (TESTO e AUDIO)

Vegas Jones Da solo testo e significato del nuovo singolo che vede il rapper collaborare con Nitro e Nayt.

È fuori dal 3 gennaio 2021 il nuovo singolo di Vegas Jones. Da solo arriva a distanza di quasi 8 mesi dal lancio di Amnésie, brano che lo ha visto collaborare con la giovane star di X Factor, Nika Paris, e con i Room9. Nei mesi successivi Vegas ha poi collaborato in un brano di Quentin40.

Discograficamente il rapper manca dalle scene con un album dal 2020, anno in cui ha lanciato un progetto con 7 brani, Giro veloce. Nel 2023 è tempo quindi di un nuovo disco che, come per questo singolo, uscirà Epic/Sony Music.

Vegas Jones Da solo significato del brano

Il nuovo brano lo vede collaborare con due rapper molto diversi tra loro. Nitro e Nayt. Insieme i tre hanno scritto questo pezzo che racconta della solitudine in cui ci si può trovare anche quando si raggiunge il proprio sogno e, nello specifico, della richiesta a una lei di non lasciarci soli… almeno per stanotte.

Vegas Jones Da solo testo e audio

(di Matteo Privitera, Nicola Albera, William Mezzanotte)

Sto fermo se ti muovi

stammi più vicina, sono lonely

questa notte non farmi dormire da solo

non riesco a dormire già da un po’

sto fermo se ti muovi

stammi più vicina, sono lonely

questa notte non farmi dormire da solo

non riesco a dormire già da un po (yeah)

Non so che problemi ho, baby, è la solita shit (eh)

sto ai livelli della pop, la para mi fa i blitz (eh)

non te l’avevo mai detto, aspettavo ‘sto Cabernet (ehi)

no, non avevamo un tetto, ora ho una casa e Cabriolet (brr)

dove vuoi che vado (uoh)

non scappo più senza di noi (uoh)

siamo in mezzo al Super Bowl (ehi)

abbiamo puntati gli occhi (no)

e non ho ascoltato i soldi (ehi)

non sentivo le emozioni (eh)

non ascoltavo ragioni (brr)

mi hai fatto sentire in Dolby

baby, nel mio quartiere (brr)

so perché lo rendo forte (uh)

ne stampo un tot finché non finisce il toner (yo)

il Rollier fermo corre come sul tapis roulant, frà

ora che le nostre ombre sono un’ombra sola, io

Sto fermo se ti muovi

stammi più vicina, sono lonely

questa notte non farmi dormire da solo

non riesco a dormire già da un po’

sto fermo se ti muovi

stammi più vicina, sono lonely

questa notte non farmi dormire da solo

non riesco a dormire già da un po (yeah, yeah, yeah)

Dammi del tempo per stare a pensare, fermo (Bang)

è per stare meglio, non voglio trovare un senso

regalami una lacrima (ah)

adesso che mi tatuo se mi prude l’anima (eh eh eh eh eh eh)

schiverò gli zombie tipo Dead Rising

farò Stage Diving sui vermi (ah)

sei la mi wifey, sei la mia bestie

la sagoma in ombra che forma i miei testi (ah)

lo spazio tra il “Vorrei” e il “dovresti”

capirei se non volessi stare ai miei compromessi (ah)

odio la gente, le cose che vuole, le cose che dice (eh)

tipo casa la mare, due marmocchi ed un Golden Retriever (ah)

e non conto neanche i soldi (no)

non ho voglia di impazzire (no)

tanto l’ultima chiamata la fai a un numero a tre cifre

lascio botte su ferite in parole non proferite (nah)

ho messo il cuore in queste rime

ogni mio errore in più vetrine (ah)

ho avuto storie con cretine (eh)

forse dovevo dire: “So che il tuo amore avrà fine

sembriamo un piccione e una fenice” (ah ah ah) eh

non rimpiango quando davo il meglio

quando stavo meglio non restavo sveglio

ma ho riaperto un taglio, tu ci hai fatto un canyon (eh)

guardami sul serio, i tuoi occhi sono un mare con una goccia d’arsenico

Sto fermo se ti muovo

stammi più vicina, sono lonely

questa notte non farmi dormire da solo

non riesco a dormire già da un po’

sto fermo se ti muovi

stammi più vicina, sono lonely

questa notte non farmi dormire da solo

non riesco a dormire già da un po yeah

La mia testa è in lockdown

io le chiedo: “Resti?”, le fa: “No, ciao”

il mio cuore è pioggia, oh

il suo cuore è roccia e lo mette in logged out

voglio te mo, no il clout

se ti guardo “Oh, wow”, quasi non collaudo, baby

tu mi metti in Knockout, mi levi la vista con l’audio, vedi

faccio il matto se mi vedi, eh

faccio l’alcol se mi bevi, eh

faccio il cazzo che mi chiedi, se

stai pensando che non credi in me, ti sbagli

mi odi perché non sai più come star distante

siedi sul sofà mentre sto facendola, rollin

il mondo fuori che crolla, ci facciamo forti

non sappiamo amare nessuno per soldi

siamo lonely, siamo lonely, baby

no, la mia storia inizia in un posto, ma non mi ci abbandono

quello che soffro mi fa forte o pazzo

se non mi ammazzo è buono

io conquisto tutti stronzo, sei tue che vai giù, suono

la mia musica è immortale, mai più soli

lonely, per ora