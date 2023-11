Vasco Rossi sceglie il meglio di sé per la colonna sonora de “Il Supervissuto”

Vasco Rossi colonna sonora de “Il Supervissuto”.

Disponibile dal 3 novembre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico la colonna sonora de “Il Supervissuto”, tratta dalla docuserie Netflix.

“Il Supervissuto – Voglio una vita come la mia” è primo album ad uscire via EMI Records Italy dalla riapertura in Italia della celeberrima label.

Vasco Rossi “Il Supervissuto Original Sound Track”

“Il Supervissuto OST”, curato da Vince Pastano con Maurizio Biancani, è composto da 2 cd/4LP vinile nero da 180g e 4LP limited vinili colorati, questi ultimi disponibili in esclusiva sul Blasco Shop, contenenti 32 brani.

L’edizione digitale disponibile in versione Album Standard e Album HD Audio, invece, ne contiene 50.

Oltre ai grandi successi di 40 anni di carriera è incluso l’ultimo inedito “Gli sbagli che fai”.

Il brano è stato scritto appositamente per la sigla della serie Netflix che Vasco Rossi definisce “Un selfie lungo 5 ore”.

