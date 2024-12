Vasco Rossi contro Salvini sul nuovo Codice della Strada: “Riprenditi ti prego, e cambia questa ca**o di legge”

Vasco Rossi contro Matteo Salvini: continua il botta e risposta tra il rocker e il vicepremier.

Il dibattito attorno al nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini, si è acceso con le dichiarazioni pubblicate sui social nei giorni scorsi da Vasco Rossi.

In un video l’artista ha duramente criticato la norma che prevede l’arresto e il ritiro della patente anche in caso di assunzione di cannabis o altre sostanze psicotrope giorni prima di mettersi alla guida, senza che venga dimostrato lo stato di alterazione del conducente.

Queste erano state le parole del rocker di Zocca:

“Allora ragazzi, il ministro Salvini, il ministro Matteo Salvini, in questo 14 di dicembre, da domani sera, prossimo weekend, ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo è il ministro Salvini, lo ha deciso per il vostro bene, naturalmente,”

Non si è fatta attendere la risposta di Salvini, che ha difeso le disposizioni del nuovo Codice della Strada, sottolineandone l’obiettivo preventivo:

“Vasco Rossi lo adoro come cantante. Tutti i tipi di droga fanno male. Vorrei che non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto perché coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti. Non c’è da ridere quando si parla di alcol e droga.

Vasco, che solitamente non si addentra nelle polemiche questa volta sceglie di continuare a manifestare il proprio pensiero libero con una controreplica:

“Caro Salvini, Io non devo confrontarmi con nessuno altri che te… io non scrivo le leggi. Vorrei ti confrontassi tu con tutti quelli che, senza patente, perderanno il lavoro e non potranno più andare a lavorare (già la patente, non serve solo per andare in giro la notte a divertirsi.)

Sono vicino anch’io (come tutti) ai parenti delle vittime di incidenti stradali causate da ubriachi o drogati al volante. Ma la nuova legge di Salvini non previene questo. Non salva nessuna vita! Punisce e arresta chi, perfettamente lucido al volante, può avere assunto cannabis o addirittura fumo passivo anche nei giorni precedenti al momento della guida.

Questo non è ridurre gli incidenti stradali, ma è fare propaganda sulla pelle delle persone e perseguitare una minoranza che non può difendersi. Riprenditi ti prego, e cambia questa caxxo di legge.”