Vasco Rossi, lo speciale “I Magnifici 7” in prima serata su Canale 5: svelata la data della messa in onda

Manca poco, pochissimo alla messa in onda da parte di Mediaset di “Vasco Rossi – I Magnifici 7”, uno speciale di Canale 5 dedicato al rocker di Zocca che offrirà una serata ricca di emozioni, aneddoti e contenuti esclusivi volti a celebrare il re degli stadi italiani.

Lo speciale celebra infatti il legame unico tra Vasco e il suo pubblico, mettendo in luce i momenti più significativi dei suoi sette concerti a San Siro location che, dal 1990 ad oggi, lo ha visto protagonista per ben 36 volte.

Ad arricchire la serata sarà un’intervista di Claudio Amendola al Blasco, accompagnata da immagini inedite del backstage, momenti di relax, incontri con amici e ospiti speciali.

Vasco stesso ha descritto la sua musica come “una sostanza spirituale”, dichiarando: “Mi piace pensarmi come la voce di chi non ha voce.”

Lo speciale sarà mandato in onda da Mediaset nel periodo delle feste, per la precisione Sabato 28 dicembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel frattempo Vasco Rossi si è espresso sui social in maniera contro il nuovo Codice della Strada voluto da Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Vasco Rossi IL COMMENTO SUL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Attraverso una storia Instagram, il rocker ha commentato ironicamente:

“Attenzione ragazzi a quel genio di Matteo Salvini.”

Vasco ha criticato le nuove norme che prevedono il ritiro immediato della patente per tre anni e l’arresto in caso di consumo di cannabis fino a una settimana prima della guida. Con sarcasmo, ha definito queste decisioni “per il vostro bene, naturalmente”, sottolineando la mancanza di attenzione verso chi utilizza cannabis terapeutica sotto prescrizione medica.

Il cantante ha inoltre sostenuto la campagna lanciata da Naike Rivelli in collaborazione con i colleghi di MOW, ricondividendola sui suoi social. Nelle scorse settimane, anche altri artisti, come Fedez, si sono espressi duramente contro questa parte del nuovo Codice della Strada.