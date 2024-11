Valerio Scanu, i rapporti con Maria De Filippi oggi: l’artista svela tutta la verità

Quali sono gli attuali rapporti tra Valerio Scanu e Maria De Filippi? Ma soprattutto: la conduttrice di Amici si stava riferendo proprio a lui quando qualche giorno fa in trasmissione aveva parlato di ex concorrenti piuttosto ingrati? Sono in tanti gli utenti del web che in questi ultimi giorni hanno iniziato a sviluppare le proprie teorie a riguardo, ma nonostante quello che molti hanno scritto online la verità è molto diversa da ciò che ci si sarebbe potuti aspettare. A fare chiarezza, una volta e per tutte, nel merito della questione, ci si è messo Scanu stesso, in una recente intervista esclusiva concessa a Mow Magazine.

Valerio Scanu e Maria De Filippi: “Le sono grato”

Nella chiacchiera con la giornalista Grazia Sambruna, Valerio Scanu ha voluto prima di tutto mettere i puntini sulle i: contrariamente a quello che tanti hanno postato online, non si è sentito chiamato in causa dal discorso di Maria De Filippi. Tutt’altro. A proposito, il secondo classificato ad Amici 8 ha chiarito:

“Mi sono accorto di questa cosa perché sono stato taggato diverse volte su X e Instagram. Ho cercato di lasciar correre, ma a un certo punto ad alcuni, più aggressivi, ho risposto di cambiare spacciatore. Personalmente, non mi sento toccato perché sono sempre stato grato al programma”.

Valerio Scanu tuttavia non si sente grato solo al programma grazie al quale la sua carriera ha preso il via. Il discorso vale anche per la stessa presentatrice, con la quale in passato ha avuto dei dissapori (poi sfociati in una querela per diffamazione da parte della De Filippi, che è stata poi archiviata). L’artista sardo a proposito ha aggiunto:

“Mi ha dato la possibilità di emergere, di farmi conoscere al grande pubblico. Poi io a ogni concerto e ricorrenza non mi sono mai sottratto dal dire che vengo da Amici. Ogni 5 di ottobre (anniversario dell’ingresso nella scuola televisiva di Canale 5, ndr) ricordo sempre, anche pubblicamente, da dove vengo”.

Valerio Scanu e Maria De Filippi: i rapporti oggi

Da quel vecchio sfogo social contro la trasmissione e Maria De Filippi ormai sono passati nove anni, e oggi Scanu è consapevole che si era trattato solo di un momento di rabbia momentaneo, anche legato alla sua giovane età (aveva solo 25 anni). Valerio Scanu ha tra l’altro provato nel frattempo a riallacciare i rapporti con lei, soprattutto quando il marito Maurizio Costanzo è morto. Il cantante a proposito ha spiegato:

“Quando è venuto a mancare Maurizio Costanzo, le ho scritto a una vecchia mail che avevo. Non so se abbia mai ricevuto il mio messaggio, però. Il fatto è che queste cose per me vanno oltre, tra me e Maria c’è stata comunque un’amicizia e un affetto sincero. Mi è davvero spiaciuto non poterle stare vicino in un momento doloroso come quello che stava attraversando”.

Tutto risolto, dunque? Diciamo di sì, nel senso che il rancore di un tempo da parte sua sembra essere sparito. E da parte della conduttrice, invece? Una risposta da parte sua ancora non l’abbiamo, anche se Scanu – parlando della vecchia querela – ha commentato con tono ironico: “da quel momento dubito che Maria nutra grande simpatia per me”.