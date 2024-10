Maria De Filippi contro gli ex di Amici: “Se hai successo, sei stato qui; se non hai successo, siamo noi i cattivi”

Domenica 20 ottobre 2024 è andata in onda una nuova puntata di Amici, in cui, fatto che non è passato inosservato, Maria De Filippi ha lanciato una frecciata pungente nei confronti di alcuni ex partecipanti al programma.

Tutto è partito dalla lettera di ringraziamento di Teodora, una delle allieve di questa edizione. La ragazza, di origine spagnola, si trovava in sfida con un’altra ballerina, Giorgia, e subito dopo aver appreso di aver superato la prova, ha voluto ringraziare la propria insegnante e lo staff del programma per esserle stati vicini nel corso della settimana.

“Voglio chiedere scusa a Deborah per la mia ultima performance. Non mi sentivo bene fisicamente, ma potevo e dovevo fare meglio. Farò di tutto per renderti orgogliosa e dimostrare che non hai sbagliato a prendermi in squadra. Voglio farti emozionare perché, per ora, ho difficoltà con la lingua e l’unico modo che ho per dimostrare chi sono è attraverso la mia danza.” Teodora ha poi aggiunto: “Grazie al programma per aver realizzato il mio sogno e grazie a tutti i professionisti e le persone che mi hanno supportato in un momento difficile, con grande professionalità, empatia e umanità.”

La reazione di Maria De Filippi

Maria De Filippi, colpita dalle parole della ragazza, ha sottolineato come una riconoscenza di questo tipo non sia affatto scontata, dicendo: “Sai Teodora una cosa? Questo programma c’è da tanti anni, ma nessuno ha mai fatto questo. Dovevi arrivare tu dalla Spagna per farlo.”

A quel punto, Rudy Zerbi, da anni fido scudiero della conduttrice, ha espresso una serie di “brava” e ha aggiunto: “È molto bello che tu dica questo perché la gratitudine e la riconoscenza hanno un termine molto breve, soprattutto fuori da qui.”

Maria De Filippi ha quindi aggiunto, con la sua consueta pacatezza: “La gratitudine c’è quando hai successo. Quando non hai successo… se hai successo, sei stato qui, ma se non hai successo, siamo tutti cattivi perché non abbiamo capito.” Zerbi ha concluso: “Se non hai successo, è sempre colpa di qualcun altro.”

È la prima volta in 24 anni che Maria De Filippi si lascia andare così in video, con un’evidente frecciata contro ex allievi, probabilmente irriconoscenti, pur mantenendo la sua classe e senza fare nomi.

In realtà, va detto che in questi 24 anni la maggior parte degli ex allievi si è espressa positivamente sul programma e sulla conduttrice durante le interviste, talvolta con toni che possono sembrare un po’ ruffiani. Tuttavia, le critiche non mancano, anche se vengono solitamente fatte lontano dalle telecamere.

Tra i pochi casi di critiche pubbliche ci sono quelli di Dennis Fantina, vincitore della prima edizione del talent (quando si chiamava Saranno Famosi), Martina Stavolo (che scrisse persino la canzone “Ma quali amici”, presentandola alle selezioni di Sanremo Giovani, ma negando sempre un’associazione con il programma) e, soprattutto, Valerio Scanu, che a seguito di alcune affermazioni su Amici e sul trattamento ricevuto negli anni successivi alla sua partecipazione (vedi qui), è stato oggetto di diffide.

Tuttavia, questo non lo ha scoraggiato: oggi Valerio è laureato in legge e continua a esprimere senza peli sulla lingua le sue opinioni sui meccanismi del talent show.

Ora è chiaro che non tutti i partecipanti ad Amici possano trovare il successo, parliamo del resto di oltre 200 aspiranti cantanti in 23 edizioni concluse, ma va anche detto che il programma rimane una vetrina importante che, al di là della riconoscenza, non riserva a tutti le stesse occasioni di promozione a seguito dell’uscita contribuendo spesso all’oblio di alcuni validi talenti.

Quindi irriconoscenza o frustrazione anche lecita? Come spesso accade, la verità sta probabilmente nel mezzo.