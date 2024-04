VALE LP, in attesa del suo primo album “GUAGLIONA” arriva il singolo “FORTUNA”

È in arrivo il primo album di inediti della giovane cantautrice napoletana VALE LP, “GUAGLIONA” (Sugar Music), disponibile dal 17 maggio sulle piattaforme digitali e dal 24 maggio in versione CD e vinile (qui il preorder e presave). Il disco è anticipato dal singolo “FORTUNA” in uscita il prossimo 23 aprile (qui il presave).

VALE LP: “PER ME LA FORTUNA È LEGATA AL CORAGGIO”

“FORTUNA“, come racconta VALE LP, è un flusso di coscienza composto da numerosi e differenti aspetti, da quelli più superstiziosi a quelli più intimisti: “Spesso noi esseri umani vogliamo capire tutto, per forza, per poter dare una spiegazione a quello che succede. Accade così anche nei rapporti, senza rendersi conto che non è possibile ricondurre tutto ad una spiegazione razionale perché ognuno di noi ha mondi interiori che spesso non si possono spiegare a parole agli altri, in fondo siamo pieni di contraddizioni”.

Per spiegare il titolo, invece, aggiunge: “Per me la fortuna è legata a doppio filo al coraggio, è il nostro disegno e il nostro coraggio è quello che fa la nostra fortuna. Sul suo significato, ci spiega: Trovo che questo sia un brano molto coraggioso perché il suo obiettivo è quello di mettersi a nudo davanti a chi si ama e accettare che a volte va bene anche non comprendere tutto dell’altro ma solo affidarsi, dare all’altra persona gli strumenti per cercare di comprenderci”.

VALE LP, “GUAGLIONA”: LA TRACKLIST

Fiore per te AMMA FA O’ POP Dolce Cattiva Drogata Amici Nemici Stronza Ma che teng a verè A casa di Maria… Skit Marooo Feelings GUAGLIONA feat. (?) Malumore FORTUNA Cose che non dico a Nessuno Tempo Libero

Foto di copertina di Alice Castelli