Vale Lambo torna con un brano d’amore ed una “Jacquemus Blu”

Vale Lambo, “Jacquemus Blu“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 28 giugno per Warner Music Italy, “Jacquemus Blu” è il nuovo singolo di Vale Lambo, che riesce – ancora una volta – a trasportarci con la sua musica in un mondo reale, fatto di viaggi, di lusso e, in questo caso, anche di estate.

Ed ecco che, dopo “X-ADV” con Simba La Rue, l’artista si allontana dalle atmosfere street e dal mondo dei banger per tornare con una hit che prende per mano l’ascoltatore e lo avvolge come solo il caldo sole estivo sa fare.

Vale Lambo, “Jacquemus Blu”: significato del brano

“Jacquemus Blu” è un brano d’amore che – grazie alla produzione di Niko Beatz, che sceglie sonorità da club – ci regala la colonna sonora perfetta per un primo appuntamento.

Vale Lambo si rivolge infatti alla sua lei con parole romantiche e una “Jacquemus Blu” è, in questo caso, soltanto un accessorio che risalta ancora di più l’incredibile bellezza femminile.

“Jacquemus Blu”: testo del brano

Il testo di “Jacquemus Blu” di Vale Lambo sarà disponibile a partire da venerdì 28 giugno.

Foto di copertina di Gaetano De Angelis