Urano: Gea è il suo nuovo singolo, una fotografia di ciò che sta accadendo al pianeta Terra... dal razzismo all'omofobia, dalle guerra all'inquinamento

C’è grandissima attesa per l’uscita, il prossimo venerdì 22 aprile, del nuovo singolo della nuova promessa del pop italiano, Urano. L’artista sta per pubblicare Gea, un brano prodotto da Cosmophonix, distribuito sotto licenza esclusiva di Altafonte Italia. Gea uscirà in occasione della Giornata Mondiale della Terra e si candida a diventare un nuovo inno ecologista, che guarda alla “Generazione Z”, la generazione che rispetto ai “boomer” si è attivata più di ogni altra per combattere contro il cambiamento climatico e per un futuro più sostenibile.

Un pezzo estremamente moderno e soprattutto inedito per il panorama italiano, che di norma nei testi delle canzoni predilige ben altri temi (e un po’ sempre i soliti, tra l’altro…). Ecco come Urano ha commentato il frutto del suo lavoro:

Gea è una fotografia di ciò che sta accadendo sul nostro pianeta. Parla di razzismo, omofobia, guerre, fame, disastri naturali e inquinamento. Parla di come il nostro pianeta stia collassando e di come il tempo ci sia nemico.

È un messaggio rivolto a tutti, ma ancora di più alla generazione Z, “l’ultima possibilità”. Ad accompagnare la canzone (di cui trovate audio e testo in fondo all’articolo) sarà un videoclip con protagonista una splendida ragazza che interpreterà in modo metaforico il ruolo del nostro pianeta. Chi è Urano: la biografia ufficiale dell’artista

Stefano Vantaggiato in arte Urano, classe ‘96, all’età di 6 anni comincia a prendere lezioni di pianoforte, che interrompe durante la prima media per poi riprendere dopo qualche anno in seguito ad un incidente che lo porta in coma per una notte.

Dopo questo evento, la musica diventa un nuovo mondo, un posto sicuro. Con il passare del tempo scopre la scrittura, nella quale Urano trova la sua libertà. “Scrivere cancella i limiti e permette alla fantasia di trovare una propria casa. Scrivere permette di fotografare la realtà e renderla eterna”. La scelta del nome d’arte nasce da una serie di fattori: dalla meteoropatia dell’artista, dal sentirsi continuamente come il cielo che cambia continuamente (nella mitologia greca Urano è il Dio che rappresenta il cielo) e dall’affascinante fenomeno che riguarda il pianeta Urano, sul quale piovono diamanti. Nella concezione dell’artista i diamanti rappresentano le persone che ascoltano i suoi pensieri dandogli così valore.

Nel 2019 entra in contatto con i produttori di Cosmophonix, con i quali produce e pubblica il primo omonimo singolo Urano, una presentazione che in poche settimane occupa il nono posto nella classifica “Viral 50” di Spotify. Il progetto mira a sviscerare le sfumature della vita, portando in superficie tematiche sociali attuali riprese dai racconti della mitologia greca e tematiche che riguardano il singolo nella propria individualità. Il 27 gennaio 2022, in occasione della Giornata della Memoria, Urano ha lanciato il singolo Zoe, accompagnato da un videoclip girato al Museo della Shoah di Milano.

Testo Gea Urano

Ho visto di tutto su questo pianeta

Visto cose uguali ho viste le guerre

Ho visto la gente fissare le stelle

Ho visto l’amore cedere all’odio

Ho visto gioia e serenità

La fame il terrore e la libertà

Un numero sproporzionato di religioni

E di dei che nessuno sa

Ho visto davvero di tutto

Una banconota affondare paesi

Razzismo dovunque dalla testa ai piedi

Omofobi che inventano dei divieti

Ho visto davvero di tutto

Ricchezza in cui non ha mai avuto niente

un sogno che prenda vita dal niente

Ho visto

La terra tremare e abbattere muri

Le acque sollevarsi e non lasciare traccia

Ho visto davvero di tutto

Vulcani coprire città

Scritte sui muri dall’antichità

L’arte mutare senza mai lasciare per un solo istante un solo abitante nell’agonia di una triste realtà

Siamo noi l’ultima possibilità a

Il tempo non ritornerà TIC TAC TIC TAC

Tornare indietro non si può

ciò che è stato è stato

e ci ha portato qua

Tic tac

Tic tac

GEA

Siamo l’ultimo esercito

L’ultima onda del mare

L’ultima possibilità

3,2,1 tac

L’avete mai vista Venezia?

Sta affogando, anno dopo anno

L’Australia invece brucia

E un numero inquantificabile di animali non c’è più

Basta meno di un secondo

Ho uno strano deja vu

Ad Haiti le case si spezzano

In Africa l’acqua che manca

Fukushima che ancora piange

E l’ebola nella Liberia

E quante guerre

La Siria e la Nigeria

Distrutte ed in miseria

Fra armi e malnutrizione

Ma dov’è la libertà?

Quanti bambini non sanno nemmeno che esista la felicità

Uomini affondano la propria anima

vendendo briciole di umanità

E quanto inquinamento

Stiamo buttando nel cesso

un pianeta perfetto

Che ormai è stanco e depresso

Siamo noi l’ultima possibilità a

Il tempo non ritornerà TIC TAC TIC TAC

Tornare indietro non si può

ciò che è stato è stato

e ci ha portato qua

Tic tac

Tic tac

GEA

Siamo l’ultimo esercito

L’ultima onda del mare

L’ultima possibilità

3,2,1 tac