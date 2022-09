“BlaBlaBla” è il nuovo singolo di Urano. Una critica a chi millanta ma anche un invito a non farsi abbattere

Nei giorni scorsi è tornano Urano, artista assolutamente da tenere d’occhio, con un nuovo singolo intitolato BlaBlaBla. Un brano che va ad alzare ulteriormente l’asticella sia in termini musicali con la produzione di Fiodor Fogliato e Cosmophonix, che a livelli di contenuti.

BlaBlaBla, uscito con distribuzione Altafonte Italia, è una vera e propria critica a quelli che Urano definisce “pecoroni”… e alla gente che parla per luoghi comuni.

Si tratta di un brano volutamente leggero, in cui il cantautore racconta come il mondo in cui viviamo stia andando avanti, seguendo la linea del tempo, e di come l’essere umano stia rimanendo in un’epoca passata.

Viviamo un una società in cui apparire è più importante che essere, ci ritroviamo a fare i conti con leoni da tastiera, che usano uno schermo come scudo per poter diventare chi preferiscono, racchiudendo critiche e insulti verso tanti lavoratori e professionisti all’indirizzo in una sola persona.

In fondo sono due i temi principali di questa canzone: in primis una critica a chi millanta competenze che non possiede, mettendo così in discussione diritti inalienabili, quindi la necessità di non tradirsi mai e rimanere sempre fedeli a se stessi.

Il pezzo è il quinto singolo lanciata da Urano nel 2022 dopo Zoe, Sorriderai, Gea e Rimango qui.

Urano BlaBlaBla testo e audio

Cosa c’è

Che non va

ho appena perso l’ultima fermata del tram

la storia tira avanti

e noi torniamo indietro

ma c’è qualcosa che mi tiene qua

cosa c’è

Che non va

Ma lo senti cosa dicono?

commentano i leoni

la gente ci crede

e li segue come coglioni

E sono deluso da come

si muove il mondo oggi sai

che qui sanno tutto di tutto

Ed io mi chiedo perché

devo scappare dal medioevo

Che qui ci credono davvero

si fanno viaggi così grandi che

Chissà dove finiremo io e te

Parla la gente quanto gli pare

si fermassero un momento solo ad ascoltare

ma parla la gente quanto gli pare

E più la cazzata è grande è più diventa virale

È un mare di squali non lo scordare

scrivi sopra un foglio chi vorresti diventare

perché proveranno a cambiarti da zero

Non farglielo fare rimani chi sei

Guarda la stanza si muove

le pareti sembrano andare giù giù giù

sarà che mi devo calmare

Solito posto

Solite pare

la camera dei segreti

nasconde il mare

Ed io ci devo entrare

E se cadrò per strada allora fa niente

L’alternativa a non provarci

era perdere da sempre

e Sono deluso da come

si muove il mondo oggi sai

Che qui sanno tutto di tutto

ed io mi chiedo perché

devo scappare dal medioevo

che qui ci credono davvero

si fanno viaggi così grandi che

Chissà dove finiremo io e te

Parla la gente quanto gli pare

si fermassero un momento solo ad ascoltare

ma parla la gente quanto gli pare

E più la cazzata è grande è più diventa virale

È un mare di squali non lo scordare

scrivi sopra un foglio chi vorresti diventare

perché proveranno a cambiarti da zero

Non farglielo fare rimani chi sei

Parla la gente quanto gli pare

si fermassero un momento solo ad ascoltare

ma parla la gente quanto gli pare

E più la cazzata è grande è più diventa virale

È un mare di squali non lo scordare

scrivi sopra un foglio chi vorresti diventare

perché proveranno a cambiarti da zero

Non farglielo fare rimani chi sei