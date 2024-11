Un anno dopo il loro disco di esordio, i Follya tornano con il nuovo singolo “Numero Uno”

Fuori da venerdì 22 novembre su tutte le piattaforme digitali “Numero Uno“, il nuovo singolo dei Follya, per Benzai Records/ADA Music Italy.

La band torna un anno dopo l’uscita del loro EP di debutto “Follya” (Universal Music Italy) con una veste completamente rinnovata ma la solita grinta e tanta voglia di lasciare il segno con questo nuovo capitolo.

I Follya, ex Dear Jack, hanno conquistato il grande pubblico con la loro partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi nel 2014, e dopo i primi anni di successi hanno deciso di trasformarsi varie volte, decidendo poi di intraprendere questo nuovo percorso artistico.

I componenti della band, attualmente composta da Alessio Bernabei (voce), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria), nei loro testi esplorano temi come il sesso, l’amore, la droga, la speranza, la morte e la paura.

Nel nuovo singolo “Numero uno“, prodotto e registrato in estate in montagna, gli autori creano un ambiente intimo e un’atmosfera allo stesso tempo nostalgica ed energica, raccontando quella persona che ciascuno di noi mette al primo posto nella propria vita, che sia un amore, un amico, una madre o persino un animale domestico.

“Abbiamo cambiato barca, bandiera e ciurma, siamo rimasti al largo, soli, in mezzo all’oceano, in balia del vento. Ma l’amore per quello che abbiamo sempre fatto ci ha dato la forza per non affondare. Sembrava impossibile, ma alla fine siamo diventati amici delle nostre cicatrici, che non hanno rovinato la pelle ma hanno disegnato una specie di mappa” raccontano i Follya.