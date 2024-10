Umberto Tozzi svela le 18 nuove date di L’ultima notte rosa the final tour 2025. Scopri dove

Umberto Tozzi svela le 18 date dell’ultimo tour nei teatri italiani tra maggio e aprile 2025.

L’ultima notte rosa the final tour sarà la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi darà il suo addio ai live.

Prima delle nuove date italiane prosegue il tour mondiale tra novembre 2024 e marzo 2025 in Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Canada e Stati Uniti d’America.

Dopo i teatri italiani, andrà in Francia, Bulgaria e in Oceania.

I grandi successi

La carriera di Umberto Tozzi è ricca di record e riconoscimenti in Italia e nel mondo.

50 anni di carriera, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi.

Con Ti amo nel 1977 è rimasto ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, battendo ogni record di vendita e vincendo il Festivalbar di quell’anno.

Moltissimi i successi di Tozzi negli anni da Si può dare di più, Gli altri siamo noi, Gente di mare, Dimmi di no, Stella Stai, Donna amante mia, Claridad (incisa da Luis Fonsi) ed Eva, portata al successo in tutta l’America Latina da Ivete Sangalo.

Nel 1982 riceve il Golden Globe, premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli 5 anni, è nominato ai Grammy Awards con Gloria cantata da Laura Branigan.

Vincitore del Festival di Sanremo nel 1987 con Si può dare di più insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, nel 1988 arriva terzo all’Eurovision Song Contest con Gente di Mare insieme a Raf.

Gloria si posiziona al numero 1 della classifica americana rimanendo nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane.

Tantissime le collaborazioni che negli anni Umberto Tozzi ha collezionato con grandi artisti italiani: Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, i Pooh, Raf, Monica Bellucci, Enrico Ruggeri e Marco Masini. Internazionali: Anastacia, Francis Cabrel, Laura Branigan, Sergio Dalma, Howard Carpendale e tanti altri.

Umberto Tozzi e il cinema

I brani di Umberto Tozzi fanno parte della storia del cinema e della serialità: I nuovi mostri di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola (1977), Flashdance di Adrian Lyne (1983), con Gloria con la quale il nome di Umberto Tozzi arriva oltreoceano grazie all’interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan nel 1982.

ASTERIX E OBELIX Missione Cleopatra di Alain Chabat (2002), Hostel di Quentin Tarantino (2005), The wolf of Wall Street di Martin Scorsese (2013), Gloria Bell di Sebastian Lelio (2018), Tonya di Margot Robbie (2018), SPIDER MAN FAR FROM HOME di Jon Watts (2019) e La casa de papel 4 di Jesus Colmenar (2020), Supersex di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni (2024) e Griselda di Andrés Baiz (2024).

Negli ultimi giorni il brano Ti amo si aggiunge alla lista e accompagna una scena cardine della nuova serie di Alfonso Cuarón con Cate

Blanchett e Kevin Kline Discaimer – La vita perfetta (2024).

Clicca su Continua per scoprire dove poter ascoltare Umberto Tozzi