Ultimo svela data di uscita e copertina di “Alba”, il suo secondo album da indipendente

Ultimo nuovo album. A febbraio il cantautore tornerà per la terza volta, la seconda da Big, in gara al Festival di Sanremo. La settimana successiva arriverà il suo quinto disco, Alba.

Sei anni di carriera (il primo disco, Pianeti, uscì a fine 2017), e cinque dischi pubblicati Ultimo è sicuramente l’artista da record degli ultimi anni. 55 dischi di platino e 18 dischi d’oro, un tour negli stadi concluso nel 2022 e uno in arrivo quest’anno.

Il 2022 lo ha visto pubblicare il suo primo album da indipendente con la sua Ultimo Records, Solo, disco che sarà seguito a febbraio prossimo, subito dopo il ritorno sul palco dell’Ariston, da Alba. Non solo, il 2022 si è chiuso anche con diverse soddisfazioni come il titolo di artisti con più album, 4, nella Top 100 FIMI, e quello indipendente con il maggior successo in radio secondo i dati EarOne.

Ultimo nuovo album, alba

Alla 73esima edizione del Festival Niccolò porterà in gara proprio il brano che dà il titolo al suo nuovo disco, L’Alba. L’album arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, il 17 febbraio.

Il tutto in preparazione del ritorno live con il tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti.

La tournée, per la quale sono già stati venduti oltre 250.000 biglietti, partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero), proseguirà allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio.