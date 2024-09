Ultimo, in attesa di “Neve Al Sole” arriva il sesto disco di platino per “Colpa delle Favole”

Continua, inarrestabile, il successo di Ultimo, che ieri – lunedì 23 settembre – ha conquistato il sesto disco di platino per Colpa delle Favole e il quarto disco di platino per Vieni Nel Mio Cuore, portando il totale delle certificazioni a 79 dischi di platino e 18 dischi d’oro.

Un traguardo importante, che si aggiunge alla presenza di tutti e sei gli album in studio del cantautore romano nella Top 100 FIMI relativa agli album più venduti, dove troviamo – in ordine di posizione – Altrove (#19), Solo (#48), Colpa Delle Favole (#56), Alba (#77), Peter Pan (#87) e Pianeti (#97).

Di seguito, invece, riportiamo tutte le certificazioni ottenute da Ultimo con i sei album in studio fino ad ora pubblicati:

ALTROVE (2024): 1° disco di platino

ALBA (2023): 2° disco di platino

SOLO (2021): 3° disco di platino

COLPA DELEL FAVOLE (2019): 6° disco di platino

PETER PAN (2018): 6° disco di platino

PIANETI (2017): 3° disco di platino

ULTIMO, IL 22 SETTEMBRE AL PARCHETTO

In attesa dell’uscita della nuova versione – live in studio – di Neve Al Sole (ne abbiamo parlato qui), brano contenuto nell’album Altrove, che sarà disponibile in rotazione radiofonica a partire da venerdì 27 settembre, domenica 22 settembre Ultimo ha fatto una sorpresa ai centinaia di fan che si erano dati spontaneamente appuntamento al Parchetto di Ultimo nel giorno che dà il titolo ad uno dei brani più famosi del cantautore.

Ad ogni anniversario non manca infatti, da parte dei fan, un pensiero, una dedica, un modo nuovo di omaggiare la canzone e quest’anno – con un passaparola partito da una pagina fan sui social – la grande festa ha preso vita nel suo luogo singolo con una serata di canzoni, ricordi, dipinti su tela fatti al momento, un concerto di una tribute band e, soprattutto, una videochiamata direttamente da New York:

“Siamo quello che vedo e siamo quello che vedete anche voi lì. Non vedo l’ora di tornare nella mia Roma e rincontrarvi”.