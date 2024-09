Certificazioni FIMI 38: continua il successo di Ultimo. Ottimi traguardi anche per Shiva, Lazza e Gazzelle

Certificazioni FIMI settimana 38, 2024.

Settimana decisamente variegata, soprattutto dal punto di vista dei singoli italiani certificati: da Lazza agli immortali Lucio Dalla e Franco Battiato e alle canzoni per bambini.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO a uno dei brani più simbolici dei Linkin Park, In The End.

DOPPIO DISCO DI PLATINO a Mr. Brightside dei The Killers.

Superano le 100.000 copie/unità e si aggiudicano il DISCO DI PLATINO a Last Resort di Papa Roach, Immigrant Song dei Led Zeppelin e a Espresso di Sabrina Carpenter.

DISCO D’ORO a:

Island in the Sun di Weezer

Sunday Morning dei Maroon 5

La Falda di Myke Towers

Is There Someone Else? di The Weeknd

Safaera di Bad Bunny, Jowell & Randy & Nengo Flow

How You Like That delle Blackpink

album INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO a Ye di Kanye West e New Year’s Eve Party di David Guetta.

TRIPLO DISCO DI PLATINO a Fine Line di Harry Styles.

